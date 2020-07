Trucos para que tu jefe no te «espíe» por WhatsApp

Aunque en México es una práctica ilegal hay quienes lo hacen de forma discreta

Infobae

Aunque es ilegal en México espiar correos electrónicos o las cuentas de comunicación de una persona, se dice que hay empresas que recurren a esta práctica para vigilar que sus empleados no se distraigan en redes sociales o respondiendo mensajes de WhatsApp que no están relacionados al trabajo.

“Para salvaguardar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, se determinó que está prohibido grabar, almacenar, leer o registrar, sin el consentimiento de los interlocutores, una comunicación ajena”, dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando determinó en mayo de 2010 que era ilegal espiar celulares, considerando información en cuentas de WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram, Hotmail, Gmail u otro tipo de plataforma de comunicación.

No obstante, cuando algunos firman sus contratos en alguna empresa aceptan que su información privada sea consultada por ellos, o bien, algunas empresas lo hacen de forma discreta para que los empleados no se den cuenta.

Por ello es importante que si quieres que tus datos no sean espiados debes de tener cuidado al trabajar.

Whatsapp es una de las plataformas que algunos jefes usan para vigilar a su plantilla de trabajadores, por ello te damos las siguientes recomendaciones. Cabe señalar que estos métodos también son útiles fuera del trabajo y usarlos para que tu pareja o alguien con malas intenciones revise tu cuenta de mensajería.

Trucos para evitar que te espíen

Utiliza la extensión “Privacy Extension” en tu Google Chrome (solo puedes usarlo en este navegador). Una vez que lo hayas descargado, aparecerá en tu barra de favoritos con el símbolo de un ojo y una raya diagonal encima en color verde.

Siempre que esté en color verde estará activa, para desactivarla solo necesitarán entrar al menú y presionar la opción de “deshabilitar”.

Esta aplicación es útil para ocultar las imágenes y videos que otros de envían, así si te encuentras en tu oficina no podrán ver lo que acabas de recibir.

Cuando tengas activa tu cuenta en WhatsApp Web las imágenes que te envíen aparecerán borrosa. Para verla tendrás que pasar el cursor por encima de la imagen o presionar play, en caso de que sea un video.

Con la misma extensión puedes ocultar fotos de perfil de contactos, grupos y nombre. Para esta opción también tienes que elegirlo desde el menú anterior. Los datos aparecerán cuando pongas el cursor encima.

También puedes hacer que las conversaciones aparezcan borrosas. Hay dos opciones para que lo hagas.

Una de ellas es elegirlo desde el menú del programa, con ello podrás ocultar la previsualización del mensaje de cada contacto que aparece en la columna de la izquierda de tu pantalla. Al igual que en los casos anteriores podrás verlo cuando pases el ratón encima de lo que quieras ver.

En el mismo menú, hay una opción para ocultar el contenido de los mensajes mientras estás escribiendo.

Lo que redactas no será visible en la barra de escritura y la fuente se volverá de un tono gris claro en lugar de negro. Así se volverá difícil para los demás ver lo que estás escribiendo.

Además, otros datos simples que pueden ayudarte a cuidar tu información es no olvidar cerrar tu sesión de Whatsaap Web, aunque lo mejor es que no abras sesión en el equipo de las computadoras de la empresa.