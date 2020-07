Trump plantea aplazar las elecciones de noviembre en EEUU

El presidente asegura que el voto por correo podría convertir los comicios de 2020 en los más «fraudulentos de la historia».

rtve

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este jueves aplazar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre por el «fraude» que considera supondría el voto por correo, que podría aumentar por la pandemia del coronavirus. En una serie de tuits, el mandatario republicano ha justificado que celebrar las elecciones a distancia las convertiría en «las más inexactas y fraudulentas de la historia». «Será muy embarazoso para los Estados Unidos. ¿Retrasar las elecciones hasta que la gente pueda votar de forma correcta y segura?«, se ha preguntado.

Trump insiste en que el voto por correo empleado durante las elecciones primarias estos meses ya ha demostrado ser un «desastre catastrófico», a pesar de que no aporta pruebas. Además, advierte que este formato puede alentar las injerencias de gobiernos extranjeros en el proceso electoral, aun cuando siempre ha defendido que la interferencia de Rusia en los comicios que le llevaron a la Casa Blanca no fue sino una «caza de brujas» contra su mandato.

Ahora, con la vida alterada por la pandemia, varios gobernadores estadounidenses piden que las elecciones se celebren de forma telemática para contener los efectos de la COVID-19, que deja ya más de cuatro millones de contagios y más de 150.000 muertos en el país más afectado del mundo. De hecho, el republicano ha dado un vuelco a su retórica en los últimos días por la crisis sanitaria: ha pasado de menospreciar el impacto del virus a recomendar el uso de la mascarilla e incluso se la ha llegado a poner en público.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020