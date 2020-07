Tv: Si el lunes no hay humo blanco entre clubes, la FBF decidirá

Marco Mejía / La Paz

Si los dirigentes de los 14 clubes de la División Profesional no llegan a un acuerdo el lunes, en cómo vender los derechos de televisión, el comité ejecutivo hará valer el artículo 85 del estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, que le faculta a comercializar mediante una licitación.

De momento, el comité ejecutivo decidió “flexibilizar” su postura al permitir que las instituciones escuchen las propuestas que tienen Marcelo Claure y José Quiroga y luego opten por la oferta más atractiva. “En el consejo estarán todos los presidentes y harán sus preguntas a Claure y Quiroga, ojalá sea una reunión de amigos y buenos empresarios y que los clubes vean la realidad que están viviendo y se escoja la mejor propuesta, si no es así el comité ejecutivo se reunirá y decidirá qué camino seguir”, adelantó Robert Blanco, vicepresidente de la federación.

Si hay consenso, inclusive estaría por demás una licitación y habría convocatoria directa. Blanco confía en que el lunes habrá consenso en la videoconferencia programada y se pueda dar solución al asunto que ya lleva dos meses de discusión con seis clubes que apoyan el modelo de negocio de Claure y ocho que piden ir a licitación.

Reiteró que luego de un amplio debate en el interior del comité ejecutivo se decidió “flexibilizar” la posición para encontrar la mejor salida al tema. “Soy respetuoso de los estatutos y de lo que está escrito, pero hay que ser conscientes que cada club es dueño de sus derechos de televisión. La FBF sólo administra el dinero que se consiga por licitación o invitación directa”, mencionó.

Blanco fue claro al afirmar que el gerente de Sport TV Rights (José Quiroga) debe realizar una mejor propuesta que la que hizo Claure para que los clubes puedan decidir libremente qué hacer en los siguientes años. “Si va el señor Quiroga tiene que hacer una propuesta parecida o mejorar la de Claure, tiene que ocurrir eso porque si va y nos dice que vale 30 millones, menos que la otra, no habrá una buena comunicación con los clubes. Queremos que salga humo blanco y con las dos personas en la reunión se puede llegar a un acuerdo serio”.

“No estaba loco”

El presidente de Guabirá, Rafael Paz, recordó que fue integrante de la comisión de la licitación que fue anulada y que junto a los dirigentes de Wilster y Bolívar pidieron que se incluya la cifra de 40 millones de dólares en el término de referencia, algo que no ocurrió.

“Me trataron de loco e irresponsable cuando dije que el fútbol boliviano valía eso y ahora cuánto vale”, preguntó el titular del cuadro azucarero.

Recordó que José Quiroga desvalorizó al fútbol boliviano en una reunión de clubes. “Nos dijo que el fútbol boliviano estaba muerto, que no vale, que somos los peores. Pedí el acta de la reunión al presidente de la FBF para ponerle un freno a este señor y me respondió que me ocupe de mi equipo.

Espero que lleguemos a un acuerdo, yo quiero la unión del fútbol, por nuestra niñez y juventud y no hagamos las cosas con rencillas”, anotó Paz.

El presidente de Nacional Potosí, Wilfredo Condori, señaló que el lunes será una buena oportunidad para escuchar las ofertas de los proponentes y pidió a los clubes que consulten las dudas que tienen.

“Si no hay acuerdo el mejor camino por escoger es la licitación, no estamos en contra de ningún plan, sólo queremos escuchar que proponen”, apuntó Condori. Finalmente el titular de Wilstermann, Gróver Vargas, añadió que “si no hay una propuesta mejor o similar al del señor Marcelo Claure esto no va a cambiar mucho. Espero que sea una reunión de caballeros para sacar una buena solución, lo ideal es vender los 14 clubes juntos, pero si no es así cada uno verá el camino a seguir, esto debe ser democrático”, concluyó.