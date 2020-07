«Uno de los mejores abogados del mundo» asesora al grupo de Claure contra la FBF

Campeones

miércoles, 15 de julio de 2020 · 00:34

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Contratamos a uno de los mejores abogados del mundo, no le digo quién porque no corresponde. No hay por dónde la perdamos”, reveló ayer el presidente de Guabirá, Rafael Paz. Explicó que los seis clubes que conforman el proyecto, liderado por Marcelo Claure, son asesorados por juristas internacionales que llegarán hasta el TAS para “hacer respetar” sus derechos ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“No tiene retroceso lo de nosotros. Que nos digan lo que quieran, que nos amenacen. Tenemos abogados internacionales ya contratados, ya los tenemos. Sabemos que no vamos a perder”, reforzó Paz. El directivo reaccionó luego de que la FBF amenazó con desafiliación. El presidente del ente, César Salinas, dijo el pasado mes que si los seis clubes que conforman Unidos por el Fútbol no son parte de la licitación de derechos de televisión, “la Conmebol intervendrá. No le tembló la mano para suspender a Messi».

Los seis clubes liderados por Claure quieren autogestionar sus derechos de televisión, mientras que la FBF anunció para hoy que lanzará la convocatoria de licitación de la imagen de los 14 clubes del país.