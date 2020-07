Carlos Valverde/Tiempo de Cuarentena de Salud.- Arce Catacora dice no «confiar mucho» en el TSE porque no le llama la atención a Jeaninne Áñez por sus gastos para propaganda; él que le buscaba la plata a «despilfarro Morales» para que gaste lo que le dé la gana y le hizo un Gobierno de campaña!!! Arce va a ser el Héctor J Campora y le va a dejar a Morales el campo, si llegara a ganar (no creo) las elecciones?

