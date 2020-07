Vargas, Condori y Paz son elegibles para la presidencia

Campeones

jueves, 23 de julio de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Gróver Vargas, Wilfredo Condori y Rafael Paz son los tres presidentes de clubes profesionales están habilitados para postular a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que en los siguientes meses debe buscar al reemplazante de César Salinas (+) para completar el actual período.

Entre los requisitos que exige el estatuto de la entidad federativa para postular al cargo se encuentra “ser o haber sido presidente o vicepresidente de un club de la división profesional o de una asociación de la división de aficionados durante cuatro años continuos o discontinuos de los últimos diez años, antes de ser propuesto como candidato, y/o ser o haber sido presidente o vicepresidente de la FBF, dentro de los últimos diez años, antes de ser propuestos como candidatos”, afirma la norma.

Los tres dirigentes son los más antiguos al frente de sus respectivos clubes y cumplen con lo que se norma en el artículo 38. Vargas es presidente de Wilster hace más de cinco años, lo propio acontece con Paz que es el principal dirigente que tiene Guabirá de Montero y algo similar pasa con Condori, en Nacional Potosí.

Los tres equipos que representan a La Paz tienen en sus presidencias a presidentes que no cumplen el requisito anteriormente citado. El más antiguo es Fernando Costa de Always Ready que lleva su segundo año como presidente de un club profesional. Inés Quispe cumplió recién un año al frente de The Strongest y Marcelo Claure tiene seis meses al frente de Bolívar.

Existe otro grupo de dirigentes que estuvieron en los últimos años al frente de un club del fútbol profesional o que pasaron por la federación y que también cumplen con las condiciones para acceder al cargo, aunque todos ellos se encuentran retirados de la dirigencia deportiva. Guido Loayza fue presidente de Bolívar en los últimos diez años, pero está alejado del fútbol al igual que Marco Peredo, Rolando López, Marco Ortega o Carlos Ribera, estos últimos cuatro fueron presidentes de la FBF.

Entre otros requisitos para acceder a la presidencia de la FBF están el de ser ciudadano boliviano y tener más de 30 años de edad, no tener cargos económicos pendientes con ningún afiliado, ni con la FBF, no tener sanción vigente emitida por el tribunal superior de disciplina deportiva y/o tribunales de disciplina deportiva, no tener sanción impuesta por los tribunales de disciplina deportiva de la FBF, durante los últimos 10 años y no tener sentencia penal ejecutoriada por delitos de orden público.