Venta de derechos de Tv: hay jurisprudencia de 30 países

Campeones

lunes, 27 de julio de 2020 · 00:06

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El abogado español Juan de Dios Crespo apuesta a seguro y hará prevalecer ante las instancias legales, en la parte deportiva, la “jurisprudencia” que existe en 30 países del mundo donde los clubes pueden autogestionar sus derechos de televisión por su cuenta. “Existe antecedentes que nos dan la razón”, adelantó el presidente de Blooming, Juan Jordán.

“Hemos contratado a Juan de Dios Crespo y nos ha mostrado todo por jurisprudencia y legalidad que tenemos, y el derecho de autogestionar nuestra propiedad audiovisual de cada club. No hay problema si lo hacemos solo o en grupo, y ya se lo hace en 30 países que están afiliados a la FIFA”, subrayó.

Los seis clubes que se encuentran involucrados en el proyecto “Unidos por el Fútbol” contrataron los servicios del experto en derecho deportivo, cuyo consorcio es el que más casos ha llevado al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en los últimos años y su fama creció mucho más luego de representar a Lionel Messi en su pleito con la FIFA por los cuatro partidos de sanción recibidos.

Las instituciones tomaron todas las previsiones en caso de que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pretenda desafiliarlos la próxima temporada por negarse a ingresar a la licitación en la que se encuentran involucrados los restantes ocho equipos de la División Profesional.

“Al autogestionarte somos parte de una empresa y tendremos dividendos. No sólo venderemos el fútbol local, sino a nivel internacional, el cliente virtual, E-sports, vallas y muchas cosas que podemos hacer. En cambio, en la licitación que lanzaron no nombran nada de esto, es por eso que en el tiempo, el dinero que ellos nos ofrecen no es ni la mitad de lo que percibirá Blooming”, explicó.

Una posible solución

El titular de la academia cruceña admitió que en el momento existen dos posiciones encontradas: una, de seis clubes que no quieren intermediarios como vino pasando en los últimos años y otra de la FBF que ya lanzó su licitación, en la que están incluidos ocho clubes.

Jordán acotó que la única vía de solución que él analiza es una nueva reunión de los 14 clubes. No dijo si se la puede realizar en un consejo superior o por separado.

“La solución es fácil, consiste en que los 14 clubes nos reunamos y empecemos a negociar directamente los derechos. Hablemos con la telefónica, Fox Sports o el que sea. No queremos intermediarios que se lleven el 1.000% más de lo que reciben los clubes en el momento. Si negociamos lo que valemos lo solucionamos, no se debe quedar dinero en el medio para nadie”, sugirió.

Entretanto, la FBF concluirá mañana su periodo de consultas de parte de todas las empresas que pidieron los términos de referencia para presentar sus respectivas ofertas el próximo lunes 10 de agosto, fecha en la que se procederá a un acto público, en Cochabamba, para abrir los sobres en los que se debe incluir las propuestas técnicas y económicas.