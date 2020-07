Vocal electoral con Covid-19 peregrina por atención médica en Tarija

El Vocal Departamental Electoral de Tarija, Oscar Gutiérrez, denunció este martes a Radio Fides que en la Caja Nacional de Salud (CNS) no existe atención oportuna para casos positivos a Covid-19, la autoridad que confirmó el virus hace 12 días dijo que “peregrinó” por dos jornadas con los síntomas de la enfermedad.

“No te atendían (en la CNS), habían muchas personas que tenían que retornar, no hay un protocolo claro (…) lo digo porque personalmente lo he podido vivir, he peregrinado dos días ahí con todos los síntomas”, declaró.

Gutiérrez explicó que tuvo que dirigirse al Servicio Departamental de Salud (Sedes) para insistir en atención médica, “toda mi familia infectada teníamos dificultades para salir a la calle a comprar provisiones y comprar medicamentos”.

Así mismo indicó que la Autoridad de Seguro Social a Corto Plazo que es el ente regulador, no tiene representación en Tarija para que los asegurados exijan su derecho a la atención oportuna ante incremento de casos Covid-19.

Fuente: https://www.radiofides.com