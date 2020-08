https://t.co/PmUM5QiPc7

Fuente: Jeanine Añez por Jeanine Añez Chavez

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

Bolivia Under Blockade as Protesters Choke Access to Cities www.nytimes.com | 18 hours ago ...president, Jeanine Añez, of using the delays to salvage her sinking election campaign and step up the persecution of opponents. Protesters have... Compartido: 1.8K

VIOLENCIA, VANDALISMO, Y MUERTE en un nuevo aniversario de la independencia www.cabildeodigital.com | 19 hours ago ...oxígeno, escribió un neonatólogo" y sus colegas se sumaron al reclamo. En un mensaje a la presidenta Jeanine Añez, un médico le dijo que "es momento de... de Jeanine Añez "Estamos siendo testigos de la autodestrucción del movimiento campesino-indígena y de la estela de dolor que está dejando a su... Compartido: 867

Expertos consideran que bonos son paliativos y electoralistas - Diario Pagina Siete www.paginasiete.bo | 11 hours ago ...Página Siete / La Paz Luego de que la presidenta Jeanine Añez exigiera a la Asamblea Legislativa, de mayoría masista, que apruebe los... menciona el pago de ningún bono. Consideró que es extraño que la presidenta Jeanine Añez insista en su aprobación bajo ese argumento, “cuando sus... Compartido: 751

LOS PONCHOS ROJOS DE ACHACACHI PIDEN LA RENUNCIA DE JEANINE AÑEZ www.youtube.com | 23 hours ago Un canal creado especialmente para ti . Noticias de Bolivia Anúncie aquí ➡️ https://url.gratis/a7B2t ➡️ mendoticonamauricio@gmail.com Ayude a seguir este canal ➡️ DENUNCIAS Manda tu opinión gravando un video de mínimo 3 a 6 minutos de duración Al WhatsApp ➡️ https://url.gratis/a7B2t Aquí encuentras lo mejor de *PROYECTOS DE BOLIVIA *ENTRETENIMIENTO Compartido: 665

Almagro califica de “inmoral e indignante” acciones del MAS www.eldiario.net | 3 hours ago ..., Honduras, Venezuela y Uruguay, apoyaron las acciones asumidas por la presidenta Jeanine Añez y también condenaron las acciones violentas que se... Compartido: 647

Añez convoca a diálogo político nacional para este domingo por elecciones y bloqueos erbol.com.bo | 43 minutes ago ...La presidenta Jeanine Añez convocó este sábado a un diálogo político nacional para este domingo a las 9 de la mañana en Palacio de Gobierno para ver... Compartido: 633

Former Bolivian president Evo Morales backs Luis Arce www.miamiherald.com | 12 hours ago ...power. Among the main culprits is right-of-center interim President Jeanine Añez, who took office last year with the mandate to... Compartido: 421

Gobierno: Alcaldías financian bloqueos con recursos del IDH www.reduno.com.bo | 22 hours ago ...presidenta Jeanine Añez promulgó la Ley 1307 que restituye a los municipios, gobernaciones y universidades públicas el 12% del IDH para a la atención... Compartido: 248

Bolivia: el Gobierno amenaza con reprimir los bloqueos www.anred.org | 21 hours ago ...la renuncia de Jeanine Añez. También las declaraciones del dirigente histórico aimara y crítico del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipe Quispe... Compartido: 190