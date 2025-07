«No participa, no intercambia criterios, no viene a Santa Cruz»: CAINCO cuestiona a Andrónico por su ausencia en el foro del jueves

Andrónico Rodríguez envió una carta a CAINCO en la que arguye «razones de agenda impostergables» y destaca que su «ausencia no implica desinterés alguno».

eju.tv / Video: Cadena A

Andrónico Rodríguez descartó su participación en el foro organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) para este jueves 17 de julio. Luis Fernando Strauss, gerente de Relaciones Institucionales de la institución, ha cuestionado esa decisión.

«Lamentamos de que haya declinado su participación, creemos de que este era un espacio plural, transparente, objetivo y lamentamos que no haya esa voluntad y esa vocación democrática de participar», señaló el directivo.

«Sabemos que han habido otros eventos donde también lo han invitado y lastimosamente no participa, no intercambia criterios, no viene a Santa Cruz. Entonces, es lamentable, pero seguimos con los otros cuatro candidatos que han sido invitados», añadió.

Rodríguez envió una carta en la que arguye «razones de agenda impostergables» y destaca que su «ausencia no implica desinterés alguno».

«Por el contrario, valoramos profundamente este espacio de diálogo democrático y de participación ciudadana, que consideramos fundamental para el fortalecimiento del tejido social y político del país”, reseña la carta.

A fines del mes pasado, Rodríguez tampoco participó en el foro de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). En ese entonces, los organizadores también cuestionaron su ausencia.

Evento

Strauss explicó que el foro del jueves será un «evento largo de cuatro horas» que comenzará a las 15.30 en predios del campo ferial de Santa Cruz.

Participarán los candidatos Samuel Doria Medina (Unidad), Jorge Tuto Quiroga (Libre), Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) y Rodrigo Paz (PDC).

El directivo destacó que el sector exige que las elecciones se desarrollen con normalidad y lejos de posibles acciones violentas.

«Lo primero que queremos y que exigimos es que se realicen las elecciones a pesar de las amenazas que están insistiendo, los intentos de violencia y este tipo de declaraciones que no le hacen nada bien a la democracia», señaló.

Lo primero es garantizar que se lleven a cabo elecciones transparentes, limpias, imparciales y que sea una fiesta democrática, donde la gente gane.