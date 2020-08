Agricultores, dispuestos a enfrentarse a bloqueadores para evitar perder sus cosechas

Los bloqueos que se vienen realizando en varios puntos del país están perjudicando la labor de los productores. “La gente está levantando la cosecha de trigo, sorgo y maíz, y se dificulta llegar a los silos y puede ocurrir que se eche a perder la cosecha”, indicó Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

Los bloqueos, de acuerdo con Pantoja, perjudican enormemente a los productores, además la cosecha al no llegar a los silos, implica que los porcinocultores, ganaderos y avicultores no tienen acceso a alimentos para sus animales. Asimismo, el perjuicio es para la población en general.

El dirigente productor no entiende por qué utilizan un asunto político para bloquear. “El Tribunal ya definió una fecha para las elecciones de acuerdo con su criterio y creo que la gente debería respetar eso, no poner en riesgo la salud de la población. Lo que están haciendo (los bloqueadores) son actos de terrorismo”, manifestó.

Los productores, según Pantoja, se sienten molestos y no están dispuestos a perder sus cosechas, por lo que pide la intervención de las autoridades antes de que surjan problemas mayores.

El productor finalmente indicó que un bloqueo de estas características, luego de meses críticos a raíz de la pandemia, no tiene ningún sentido. “La fecha de las elecciones se ha fijado para precautelar la seguridad de la población, para que pueda ir a votar tranquila. No se puede ir a votar pensando en que luego me puedo morir, con miedo. Si no se intervienen los bloqueos, los productores van a actuar”, advirtió.

Anapo aún no ha cuantificado las pérdidas que hasta el momento registra el sector, pero son millonarias ya que están en el punto álgido de la cosecha de granos.