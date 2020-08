Aisem reporta 95 respiradores no hallados y 75 incompletos

Fuente: Página Siete

Sergio Mendoza / La Paz

La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), que estaba encargada de recibir los 175 respiradores españoles, no sólo no sabe dónde se encuentran 95 de estos equipos, sino que admitió que los otros 75, cuya ubicación sí se conoce, no tienen algunas partes con las que se supone debían haber llegado.

“Físicamente se pudo evidenciar que de los 75 equipos en custodia, no cuentan con los siguientes accesorios”, señala un informe de la Aisem al que Página Siete tuvo acceso: 75 no tienen FiO2 con sensor externo ni mezclador de oxígeno externo, tres no tienen ambu (especie de bolsa para proporcionar oxígeno) y uno no tiene tubo corrugado.

“Se desconoce el destino de los equipos distribuidos en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Beni y Pando”, señala el documento.

El informe se hizo el 24 de junio de este año y fue elaborado con base en el frustrado intento de verificar la llegada al país de los 170 respiradores que el Gobierno boliviano compró al intermediario IME Consulting, con un supuesto sobreprecio de tres millones de dólares.

Los 75 respiradores que sí fueron hallados por Aisem se encuentran en Santa Cruz (40), Cochabamba (20) y Oruro (15). Ninguno está en funcionamiento. Se recomendó pedir al Ministerio de Salud que explique dónde se encuentran los otros 95.

El Ministerio de Salud no se ha pronunciado al respecto. El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, dijo que le preguntó sobre el paradero de los respiradores a la ministra de Salud, Eidy Roca. “Le dije a la ministra que había el comentario de que se perdieron la mitad de los respiradores. ‘Mentira’, me dijo, ‘están en custodia’. Ah, ya. (…) No sé dónde estarán, pero me dijo la ministra que están en custodia”.

Este medio también intentó hablar con Roca o alguna otra autoridad del Ministerio de Salud, pero no hubo una respuesta.

Trabajo desorganizado

El informe de la Aisem devela la desorganización con la que el Gobierno boliviano adquirió estos equipos de España.

El 12 de mayo se designó a la Comisión de Recepción de los 170 respiradores. Su misión era recibir los equipos y revisar que se encontraran completos. Nunca se lo hizo.

El 14 de mayo, cuando la comisión viajaba de La Paz a Santa Cruz para hacer su trabajo, la presidente Jeanine Añez y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se adelantaron y comenzaron a repartir los respiradores ante las cámaras de televisión al asegurar que éstos salvarían la vida de los bolivianos.

Cuando la comisión llegó a Viru Viru el 15 de mayo, recién se enteraron que los equipos ya habían sido repartidos. “El responsable de Ceass (Centro de Abastecimientos y Suministros de Salud) Santa Cruz nos informó que los ítems fueron entregados a otras personas, lo que nos llamó la atención. De los 170 equipos que fueron “recepcionados” extraoficialmente por otras personas no autorizadas por Aisem, nos sorprendimos al saber que éstos ya habían sido distribuidos a nivel nacional”, reportó la Comisión de Recepción.

Aunque no se identificó a Murillo y Añez como las personas no autorizadas, sí se menciona al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, como el receptor de uno de los equipos, y a la Gobernación de Santa Cruz como la receptora de otros 30.

Después se constató la ubicación de un total de 75 respiradores, incompletos y en desuso, pero no de los otros 95.

Se encontró que la caja del respirador al que le faltaba el tubo corrugado había sido abierta.

Tristes sucesos

Gobierno e intermediario, estancados en las negociaciones

El Gobierno boliviano y la empresa intermediaria en la compra de 170 respiradores, IME Consulting, están empantanados en la búsqueda de una solución con relación a qué se hará con estos equipos, que por el momento han permanecido sin ser utilizados pese a la crisis sanitaria en el país.

Los respiradores fueron fabricados por la compañía española GPA Innova. A través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Gobierno debía pagar 4,7 millones de dólares a IME Consulting. Sin embargo, se encontró un supuesto sobreprecio de hasta tres millones de dólares, según la Fiscalía.

El Estado boliviano ya pagó 2,2 millones de dólares, así que queda debiendo unos 2,4 millones. Pero el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, explicó a Página Siete que no se hará ese desembolso y que, más al contrario, esperan que IME Consulting devuelva el dinero que se le pagó a cambio que se le entregue los 170 respiradores que llegaron al país. Esto, si es que se encuentra todos los aparatos.

En una línea similar, la Aisem ha solicitado la resolución del contrato, pero por otros motivos. Según la agencia, IME Consulting incumplió el contrato al no entregar los respiradores a la Comisión de Recepción, sino a otras personas “no autorizadas”. Se presume que estas personas son las autoridades del Gobierno boliviano que repartieron los equipos sin cumplir los procedimientos legales.

Por otro lado, el abogado de IME Consulting en Bolivia, Ramiro Vega, indicó que “la empresa quiere llegar a una solución. Si se trata de devolver el dinero tiene que haber una justificación técnica de que los equipos no cumplen con lo solicitado. Pero Aisem no hizo esta justificación y sólo dijo que no se conoce la ubicación de 95 de los 170 respiradores que fueron entregados”.

Vega indicó que IME Consulting pagó a GPA Innova por los respiradores, por lo cual no puede devolver un monto de dinero que ya se encuentra en las cuentas de la fábrica.