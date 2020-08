Al menos 5 periodistas fueron agredidos en las marchas y bloqueos del Pacto de Unidad

Sociedad

miércoles, 5 de agosto de 2020 · 14:56

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El reportero gráfico y editor de la revista de los valles David Sapiencia se convirtió este miércoles en la quinta víctima de agresión en las marchas y bloqueos convocados por el Pacto de Unidad, que articula a las organizaciones afines al MAS. Sapiencia fue víctima de un ataque con palos y piedras en la localidad cruceña de Mairana y tuvieron que hacerle 20 puntos de sutura en la cabeza.

“Se identificaron a personas conocidas, porque aquí todos nos conocemos, algunos son de otros lados. Liberata se llama la mujer que empezó a agredirme y no paro hasta que me dejó casi muerto, me remató con una pedrada en la cabeza ( ). Lo único que uno hace es reflejar los hechos, hay un bloqueo y eso es lo que estamos sacando, pero no les gusta que uno esté ahí, ella empezó a agredirme, los otros se sumaron hasta que la pedrada me dejo inconsciente”, dijo Sapiencia en un reporte de Cadena A.