Amenazas de muerte y un error de Aylín Mujica: así va el complicado divorcio de Vicente Fernández Jr.

Karina Ortegón presentó una denuncia por violencia intrafamiliar y amenazas en contra de su aún esposo, el hijo del “Charro de Huentitán”

Aylin Mujica y Vicente Fernández Junior (Foto: Cuartoscuro)

La batalla entre Vicente Fernández Jr. y su aún esposa, Karina Ortegón, se intensificó en los juzgados de México. La pareja ahora se enfrenta a una denuncia por violencia intrafamiliar y amenazas, así como a un “malentendido” provocado hace unas semanas por la actriz y conductora Aylín Mujica.

El hijo mayor del “Charro de Huentitán” fue señalado por su ex pareja de violentarla y hacerle diversos amagos en contra de su seguridad, pero también se aclaró que no ha solicitado una pensión de manutención.

Karina Ortegón presentó una denuncia por violencia intrafamiliar y amenazas ante el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía de Jalisco, donde se presentaron las pruebas correspondientes del caso. También se podría comenzar otra acusación por daño moral.

“Es una denuncia de hechos, referente a violencia intrafamiliar y amenazas que ha estado haciendo el señor Vicente Fernández hijo. Ha recibido llamadas de teléfonos anónimos con amenazas de muerte, amenazas de que ya le pare, también para su socio. Hay un sin fin de actos de esta persona que las autoridades correspondientes lo aclaren”, declaró para Ventaneando, Jorge Trade, abogado de Karina Ortegón.

(Foto: Instagram de Karina Ortegón)

La ex pareja del también cantante presentó todo tipo de pruebas ante las autoridades mexicanas, en la espera de agilizar el proceso de divorcio.

“Las pruebas las tiene el Ministerio Público y se harán las investigaciones correspondientes para seguir con otro tipo de demandas por daño moral y otras cuestiones”, agregó el defensor de Ortegón.

Jorge Trade añadió que el proceso continuará hasta conseguir la disolución automática del matrimonio: “En unos días seguirá a sentencia, ya no hay nada que solucionar porque se rompió un vínculo matrimonial y que lo disuelva la autoridad correspondiente”.

“No lo quiso firmar (la demanda de divorcio presentada por el cantante) porque el grado de violencia y de maltrato y de agresividad del señor Vicente Fernández Jr. con la señora, (detonó) el temor a que le hubieran podido hacer más daño”, detalló el abogado a cargo del caso.

Fue en este encuentro con el medio de comunicación mexicano donde se explicó qué ocurrió tras la revelación de Aylín Mujica, quien hace unos días aseguró que el integrante de la familia Fernández solicitó una pensión por 470 mil pesos mexicanos (equivalente a USD 20,000).

“Fue un malentendido que hubo. En este aspecto no existe alguna cuestión que esté pidiendo ni la señora Karina ni el señor Fernández”, precisó Jorge Trade, quien también defenderá a Aylín Mujica en este proceso porque ya recibió amenazas.

(Foto: Instagram de Vicente Fernández Jr.)

La aún esposa de Vicente Fernández Jr. comentó que decidió emprender este tipo de acciones porque “no se puede quedar callada” ante la situación de violencia de la que ha sido víctima.

“Nada más finiquitar lo que tenemos financieramente. Ojo, yo no le estoy pidiendo un centavo al señor, porque gracias a Dios sé trabajar y tengo 20 teniendo una clínica de belleza, la cual he trabajado para sacar a mis cuatro hijos adelante”, precisó frente a las cámaras del programa mexicano.

“Lo único que deseo es mi paz mental, mi seguridad y mi integridad”, concluyó.

Tras emitirse esta denuncia, las autoridades emitieron algunas medidas para proteger la seguridad de Karina Ortegón, entre las que destacan la protección policial, el auxilio inmediato de autoridades en caso de solicitarlo y la prohibición de acercarse.

En defensa de Vicente Fernández Jr. salió su abogado Guillermo Pous, quien explicó que existen varias inconsistencias en la demanda presentada por la ex pareja de su cliente, ya que aunque aseguran que no piden ningún beneficio, en el documento sí está explícito la solicitud se casi 5,000,000 de pesos mexicanos.

“El 93% de esta cantidad, o sea 4,000,000 de pesos, lo está solicitando a cambio de la secrecía. Está condicionando la secrecía a cambio de 4,000,000 de pesos, por eso no se firmó el convenio y ella tendría que responder por la secrecía que no guardó. No se trata de un tema de género, no se trata de un tema de violencia porque está garantizada la paz, no se trata de un tema de acoso o algún tipo de agresión porque don Vicente es un caballero”, sentenció Pous.

Fuente: infobae.com