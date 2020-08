Andrés García advirtió a Luis Miguel que Luisito Rey quería matar a Marcela Basteri

En una reciente entrevista, García recordó cómo el padre del cantante le pidió ayuda para desaparecer a Marcela

Además de hablar de su reciente incidente en un programa de la televisión argentina, que lo hizo estallar, Andrés García recordó cómo Luisito Rey le pidió ayuda para matar a Marcela Basteri y cómo le advirtió a Luis Miguel.

“Luisito ya le había dicho a Durazo (el ex jefe policiaco) que quería ir a España y matar a Marcela”, contó el actor al programa Venga la alegría.

“Cuando se entera que Luisito me invita a España, Durazo me dice ‘oye hermano, abusado, anda mal porque me pidió que lo ayudara a matar a Marcela’. Entonces yo ya iba preparado y cuando Luisito me dice ‘necesito eliminar a Marcela’, le digo ‘estás mal, estás muy mal’”.

En ese mismo viaje, Luis Miguel ya se había quejado con Andrés de que su padre no le daba el dinero que cosechó en los primeros años de su carrera, pese a que Luisito Rey le aseguró que lo haría en cuanto cumpliera la mayoría de edad, algo que en ese momento ya había ocurrido.

Así que por ese motivo, Andrés García ya no tenía tan buena relación con Luisito Rey, a quien ayudó a lanzar la carrera musical de Luis Miguel.

“Creo que nunca le devolvió el dinero”, recordó García.

“Cuando me dice lo de Marcela, le dije ‘no Luisito, estás mal, ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas, y yo lo sé, así que no me vas a contar una historia’”.

Al parecer estaban todos en la casa de la madre de Luisito Rey, y mientras Andrés sostenía esa conversación, en otra habitación se encontraba Luis Miguel con uno de los hijos del actor.

“Llamé a Micky y Andrecito. Le dije ‘mira Micky, tú ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá, así es que cuida tu mamá porque este cabr*n ya se lo pidió a Durazo, me lo pidió a mí , a lo mejor va a encontra ahí alguien que lo ayude’”.

La advertencia de Andrés no tuvo mucho efecto, pues Luisito Rey “finalmente la desapareció y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito en una entrevista en España claramente, que la ahorcó en una alberca”.

A García le preguntaron si Luis Miguel no se acercó a él para tratar de ayudar a su madre.

“Luis Miguel tuvo siempre la esperanza de que no hubiera sido cierto, yo lo entiendo porque era un joven, tener a un papá que te ha dominado, que te ha manejado la carrera, aunque se lo dije delante de Luisito creo que Micky no pudo hacer mucho”.

Años después, cuando Marcela ya había desaparecido, “El Sol” sí se acercó a él para tratar de obtener información, “porque Luisito hizo correr la historia de que Marcela se había fugado con un productor, una falacia para justificar por qué no aparecía Marcela”.

Andrés García dijo que esa era la historia que buscaba el programa Confrontados cuando lo entrevistó, pero que terminó muy mal cuando el actor percibió que se estaban burlando de él, algo que no permitió.

“Conozco bien los tonos y las intenciones de ciertos programas y hay ciertos programas que se quieren basar en hacer mofa. Personajes cretinos y sin talento, los payasetes que no son nadie tratando de hacerse notar haciendo mofa de lo que sea que se diga del personaje”, comentó a Flor Rubio en Venga la alegría.

“Entonces los mandé a saludar a su mamá… son inútiles que no tienen gracia ni talento”.

Fuente: infobae.com