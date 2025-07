Embargan bienes de un famoso cantante por una posible alianza con paramilitares

La Fiscalía General de la Nación lo solicitó como parte de un proceso de extinción de dominio que investiga si los bienes fueron adquiridos con dinero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para luego ejecutar un lavado de dinero como presunto testaferro.

Ante esto, Zaa aclaró a La FM el lunes que la investigación no es en su contra, sino sobre bienes de su familia, en especial la discoteca Oasis, situada en el municipio Girardot. Además, negó que tenga vínculos con paramilitares.

«Nunca he cantado para narcotraficantes, ni guerrilleros, ni paramilitares. Si existiera una sola prueba de eso, lo aceptaría, pero no la hay. Mis principios no son negociables», contestó el artista, quien arguyó que su fortuna proviene de su carrera musical.