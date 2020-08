Áñez llama a la «reflexión» a sectores movilizados y afines al MAS confirman bloqueos

La presidenta Jeanine Áñez llamó a la «reflexión» a los sectores que anunciaron movilizaciones desde este lunes por la postergación de las elecciones nacionales. La mandataria, en una entrevista realizada en Canal 7, aseguró que tras la marcha de la semana pasada en El Alto crecieron los contagios por Covid-19 y dijo que similar situación sucedió en el trópico cochabambino. Las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron bloqueo de carreteras y una huelga general desde este lunes.

«Miren el peligro. Yo llamo a la reflexión, los contagios no escogen colores políticos, el Covid no escoge personas, condición social, ni partidos políticos. Mire usted lo que pasó en La Paz. Después de esas manifestaciones cómo se elevó el contagio, cómo se elevó en Chapare. Hay gente que se infectó y que murió después de las manifestaciones públicas que se hacen. En Yapacaní sucedió lo mismo. No pueden salir a la calle de manera irresponsable solamente por temas políticos, por cálculos políticos. Primero está la salud, deben cuidarse primero ellos mismos (…) Piensen en sus hijos, piensen en sus familias», cuestionó Áñez en entrevista con Bolivia TV.

La Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sociales anunciaron que desde mañana habrá bloqueos de carreteras en los nueve departamentos y que se instalará una huelga general. Esa decisión se la tomó en un cabildo en la ciudad de El Alto en exigencia a que la fecha de las elecciones sea el 6 de septiembre, como estaba previsto inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta institución decidió postergar los comicios hasta el 18 de octubre.

En La Paz, la Federación de Campesinos Túpac Katari ratificó que realizará bloqueos de vías en el altiplano paceño. Lo mismo decidió el sector de interculturales, quienes obstaculizarán carreteras en el norte de La Paz, Beni, Pando y Santa Cruz. Los cocaleros del Chapare también bloquearán el camino entre Cochabamba y Santa Cruz.

En otro aspecto, la mandataria hizo un repaso de las acciones que realizó en sus nueve meses de gestión y destacó la administración en la crisis política del año pasado y la emergencia sanitaria por el coronavirus. La presidenta destacó que bajo su mandato se hizo más en salud que en «muchas décadas». En ese punto puso de relieve la inversión en ítems y equipamiento de hospitales.

Áñez se negó a hablar de política y de su candidatura y dijo que ahora su prioridad es la gestión de la emergencia sanitaria y la reactivación de la economía boliviana.