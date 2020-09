Arias: «La presidenta ordenó que BoA no se cierra»

En Portada

lunes, 31 de agosto de 2020 · 21:51

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, aseguró en el programa En Portada, que la presidenta del Estado, Jeanine Añez ordenó ayudar a la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) para que pueda seguir trabajando, pese a la grave crisis que tienen las aerolíneas a nivel mundial, además afirmó que la apertura de fronteras aéreas ayudará también a salir del mal momento.

“Ahora con estos vuelos internacionales comerciales esperemos que mejore, el sistema aeronáutico está muy golpeado, necesita mucho capital, pero por decisión de nuestra presidenta BoA no se cierra, no muere y estamos haciendo constante seguimiento a la empresa, tengo directorio el miércoles y veremos los estados financieros que no son halagüeños”, dijo Arias.

Además contó que, “el anterior mes tuvimos que dar un soporte para salarios, es decir el personal de BoA tiene una factura muy fuerte a la interna y presentó un plan de salvataje, está haciendo ajustes internos, vendiendo motores, sacando naves que no servían y significaban muchos gastos, se están haciendo ajustes internos para poder solventar la empresa, pero es solo BoA, todas las empresas aéreas a nivel mundial ingresaron en quiebra”.

Sobre la apertura de fronteras aéreas, el Ministro explicó que solo son cuatro países los que permiten vuelos comerciales Estados Unidos, España, Uruguay y Brasil.

Respecto a las medidas de seguridad que deben tomar para cada vuelo, Arias dijo que siguen los protocolos de la a Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

“tuvimos varias conferencias con Oaci y preguntamos que si el avión tenía que ir a mitad de su capacidad y dijeron que podía ser si el avión no vencida todos sus pasajes, pero se pueden aplicar medidas de seguridad más estrictas como barrer el avión con luz ultravioleta, y explicaron que ya los aviones al tener estos purificadores de aire que cada 5 minutas generan aire nuevo no hay peligro dentro, donde si tenemos que ser estrictos es en el pre embarque y post embarque”.

En cuanto a los requisitos que deberán cumplir los pasajeros que ingresen al país, Arias informó que “Una prueba PCR, emitida por un centro reconocido por el país de origen y sellada por un consulado cercano de Bolivia”.