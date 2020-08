Barco humanitario pide ayuda tras rescate masivo de migrantes en el Mediterráneo

El navío «Louise Michel» se hallaba inmóvil a unos 100 kilómetros al sureste de la isla italiana de Lampedusa.

Fuente: DW

El barco humanitario financiado por el artista de arte urbano británico Banksy en el Mediterráneo pidió ayuda tras un nuevo rescate masivo de migrantes y afirmó que hay un muerto a bordo, se conoció este sábado (29.08.2020).

El barco, el «Louise Michel», recogió el viernes a 130 migrantes a la deriva a bordo de un bote hinchable en el que entraba agua, tuitearon los organizadores de la campaña en la cuenta @MVLouiseMichel.

Después de un rescate el jueves, el barco cuenta con 219 náufragos a bordo para solo 10 tripulantes, dijeron. «Necesitamos ayuda inmediata», añadieron, exhortando a la Unión Europea y a las autoridades italianas a actuar.

🔴Alert! #LouiseMichel assisted another 130 people – among them many women & children – and nobody is helping! We are reaching a State of Emergency. We need immediate assistance, @guardiacostiera & @Armed_Forces_MT. We are safeguarding 219 people with a crew of 10. Act #EU, now!

— LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 28, 2020