Blanco revela que Salinas temía ir a juicio por un lío de San José

Campeones

viernes, 14 de agosto de 2020 · 00:02

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

César Salinas estaba preocupado por ir a un juicio y declarar ante la Fiscalía por el proceso que supuestamente le iba a iniciar el club San José de Oruro. Robert Blanco, vicepresidente de la FBF, reveló que Salinas le dijo: “’Mi familia se va a molestar por algo que no tuve que ver y estoy muy molesto por esta situación’”.

Blanco especificó que en 2019 Salinas ordenó un pago de medio millón de dólares a favor de la empresa Mac Lauren, en lugar de pignorar ese monto para los jugadores, como estaba comprometido mediante un documento que se firmó con Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

El miércoles por la noche, durante una conferencia de prensa virtual, Blanco relató que Salinas le dijo “un día, ‘Robert, nunca estuve sentado en una Fiscalía o en algún juicio para que ahora esté y me llamen cualquier rato del club San José por este tema. No me va a gustar estas cosas y mi familia se va a molestar por algo que no tuve que ver y estoy muy molesto por esta situación’”.

Según el directivo, Salinas le dio a entender que en el pago estaban involucradas personas a las que no quiso identificar. “No sé si don César tuvo problemas con esas personas y eso es lo que me manifestó. Pero para tranquilidad de su familia eso fue lo que me llegó a decir del tema de San José, que le manchó a su gestión y por ende a todo el comité ejecutivo”.

Blanco detalló otro momento de la conversación que tuvo con el extitular de la entidad federativa, quien le explicó por qué se había tomado la decisión de entregar el dinero al expresidente de San José Wilson Martínez, en lugar de pagar a los jugadores y el cuerpo técnico que dirigía Eduardo Villegas. “‘Robert, qué quieres que haga si el presidente de un club viene, y es el dinero de esa entidad, y me pide que pase ese monto que está llegando a la empresa que le ganó el juicio y lo que sobraba, unos 100 mil, se lo dé a él para que pague sueldos’, eso es lo que me confesó don César”, añadió Blanco.



Mac Lauren

La empresa Mac Lauren debía dotar de material deportivo a los santos de acuerdo con un documento del 18 de enero de 2008; luego de incumplimientos, el 22 de noviembre de 2010 se dictó un laudo arbitral por el cual se condenó a la entidad orureña a pagar 48.880 bolivianos. Posteriormente se hipotecaron 173 m2 de un inmueble ubicado en la calle Washington; el 9 de diciembre se dictó un laudo complementario en el cual se establece una multa de 400 bolivianos diarios y pasados los 15 días la multa subía al doble, es decir, 800 bolivianos diarios si es que no se pagaba la multa mencionada en el punto 2.

La deuda creció y se hizo incontrolable para San José. El periodista cruceño José Gary Añez, que conduce el programa Gente de Fútbol en un programa en vivo, y con documentación en mano, demostró que la empresa de ropa deportiva Mac Lauren se cerró en 2012. Según Añez, la deuda de San José con la empresa empezó con 7.000 dólares y la FBF le pagó 510 mil dólares en total.

Ahora, Blanco anticipó que el tema debe ser investigado; además, se comprometió a hacerlo para dar una explicación a Fabol que reclama el pago para sus afiliados. “Tenemos que investigarlo y esa es nuestra misión como dirigentes”, finalizó.

Blanco habló del tema durante una conferencia de prensa virtual convocada por Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) para anunciar que los jugadores retiraban su renuncia a la Selección.