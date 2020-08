Boliviana recibe premio Emmy por su trabajo en Estados Unidos

Arely Morales Pérez trabaja en la pantalla chica desde hace varios años en Washington y además es una sobreviviente del cáncer.

Silvana Vincenti

«Este premio significa mucho para mí, es un sueño cumplido, no solo porque es el primero, sino también porque detrás de él hubo muchos obstáculos e indecisiones, pero una vez más me reafirma que con esfuerzo y perseverancia se puede llegar muy lejos», dijo la boliviana Arely Morales Pérez, que ganó su primer premio Emmy en la Gala virtual de los Capital Emmys 2020, por la serie de noticias De balas a campanas, para el noticiario de WFDC/Entravision Univision, en Washington D.C.

«Mi reportaje especial De balas a campanas muestra cómo podemos volver algo negativo en algo positivo, más aún cuando se trata de la violencia de las armas que deja secuelas no solo a los familiares de las víctimas, sino también a las comunidades. Me inspiré en la obra de arte de la artista local Stephanie Mercedes; cuando me tocó entrevistarla y ver cómo era el proceso de diluir los casquillos de bala y convertirlos en campanas, eso me llenó de paz y quise reflejarla en mi reportaje», explicó.

Morales radica en Estados Unidos con su hija desde hace varios años, trabajando en el ámbito de la televisión. Es, además, una sobreviviente del cáncer. Durante la pandemia se atemorizó al ser parte del grupo de riesgo y, sin embargo, la época le llegó con una buena noticia, un reconocimiento a su labor. Y quiere que en su país natal compartan su alegría y orgullo.

Los Emmy Awards son los principales premios a la producción televisiva presentada en varios sectores de la industria; incluyen programación de entretenimiento, programas de noticias y documentales y programación deportiva. Debido al Covid-19, esta vez la ceremonia de entrega de la estatuilla fue virtual para Arely.