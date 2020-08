Boliviano Kevin Syler da positivo por Covid-19 y se suspende su pelea por el Contender Series, en Las Vegas

La gran oportunidad de buscar el triunfo en el Contender Series para ser elegido para firmar un contrato con la Ultimate Fighting Championship (UFC) deberá esperar. El boliviano Kevin Syler confirmó en las redes sociales que dio positivo por Covid-19 y por ello no podrá pelear este martes en el UFC Apex de Las Vegas (Nevada) contra el estadounidense Kenny Cross.

“Con mucha tristeza debo anunciar que estoy fuera de mi pelea de este 4 de agosto. He dado positivo al Covid 19. Los síntomas empezaron al comienzo de esta semana y lastimosamente no podía decir nada hasta que salieran los resultados oficiales. Pido disculpas a la organización, a mi oponente Kenny Cross y a todos los que estaban expectantes”, sostuvo Syler, que está invicto en sus 10 combates profesionales.

Es la segunda vez que el boliviano se queda en el camino en busca del triunfo en el Contender Series, que automáticamente lo convertiría en elegido para firmar un contrato con la UFC, que es la empresa de Artes Marciales Mixtas (MMA) que alberga a gran parte de los mejores peleadores del planeta. El Contender Series es la previa a las peleas de élite de la UFC.

La primera vez que Syler optó por ingresar a la élite de los combates de MMA fue en la tercera temporada de Contender Series, cuando en julio de 2019 venció a Lance Lawrence por decisión unánime. La victoria no fue convalidada tras no cumplir con el peso exigido para la pelea, y por ello no fue elegido para ser parte de la UFC.

“Estaba preparado y en peso, pero Dios está al comando y espero que podamos reagendar este compromiso para una fecha no muy lejana. Esta es la primera vez en mi carrera profesional o amateur que me veo obligado a retirarme de un combate… He peleado enfermo, he peleado a pesar de romperme un hueso facial cuatro semanas antes, he peleado contra oponentes que no dieron el peso, en fin…”, manifestó Syler, que una vez supere el Covid-19 volverá a buscar otra chance.