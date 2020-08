Buscan fumigar el Mendoza para que el Tigre trabaje

Campeones

lunes, 10 de agosto de 2020 · 00:02

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

The Strongest tiene la aprobación de sus protocolos de bioseguridad para retornar a los entrenamientos; sin embargo, de momento no tiene una fecha exacta para empezar el trabajo en su complejo de Achumani debido a los casos de coronavirus reportados en la sede del Tigre, lo que causa preocupación en el cuerpo técnico.

El Tigre recibió la aprobación de sus protocolos el 15 de julio, pero debido al aumento de los contagios por la Covid-19 se demoró el inicio del trabajo del plantel atigrado. El preparador físico Leandro Vilariño explicó que se espera de la fumigación del Complejo Rafael Mendoza y de las pruebas de coronavirus del plantel.

“Sinceramente está todo el protocolo presentado. Los que tienen que terminar de dar el visto bueno son la dirigencia. Actualmente lo que se sabe es lo que está publicado en todos lados; es que hay ciertos casos en el complejo nuestro, que es lo que estaría en este momento entorpeciendo la vuelta. Entonces tenemos que esperar que ya tengamos las pruebas y que el predio quede completamente fumigado para que podamos volver con seguridad. Estamos esperando que nos den el Ok para que eso se pueda llevar adelante”, manifestó el argentino.

El cuerpo técnico aurinegro, al frente de Alberto Illanes, ya se reunió para preparar el trabajo cuando se realice el encapsulamiento del primer plantel.

Se calcula que entre finales de agosto y la primera semana de septiembre el Tigre vuelva a los trabajos. Con la planificación ya lista, se prevé cuidar el aspecto físico de los jugadores para evitar lesiones.

Vilariño explicó que el equipo trabajó arduamente vía Zoom; sin embargo, es evidente que no hay homogeneidad en todos y se hará énfasis en ello. “Los primeros días vamos a determinar el estado actual de cada uno de los deportistas. Las dos primeras semanas vamos a apuntar a la vuelta al campo, evaluaciones de rendimiento que no lleven demasiado esfuerzo para el jugador. Determinar la condición física del retorno de cada uno para, a partir de la segunda semana, tener un poquito más claro el perfil del grupo y las necesidades individuales para las tareas que vea Alberto. Lo que buscamos principalmente es que los jugadores van a hacer adaptaciones distintas”, señaló Vilariño.

The Strongest es el líder del torneo Apertura con 21 puntos en 12 fechas de juego, comparte la cima con Always Ready. El preparador físico atigrado consideró que para que el equipo retome el mismo rendimiento se debe trabajar de manera óptima, por lo menos ocho semanas, en el sentido de que los futbolistas no entran a un campo de juego desde hace 147 días. “Necesitamos mínimamente ese tiempo”, dijo.