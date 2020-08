Caimán, el santo más querido, peregrinó por oxígeno y murió

Campeones

viernes, 7 de agosto de 2020 · 00:30

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Desde que Mauricio Escobar tiene uso de razón, su padre, Elías Caimán Escobar, “servía a San José”. En medio de sollozos, el joven de 29 años relató el sufrimiento de uno de los hombres “más queridos de Oruro”, que sin recibir sueldo desde hace nueve meses estaba indefenso ante la Covid-19. El kinesiólogo murió el martes luego de peregrinar para conseguir oxígeno.

“Mi padre entregó su vida al club, pero en este último tiempo le fue mal. El club se olvidó totalmente de él”, reprochó Mauricio Escobar, quien destacó que su padre “sirvió como kinesiólogo a su San José por 34 años».

Escobar, de 60 años de edad, padeció una pesadilla desde que su familia se dio cuenta de que tenía coronavirus. “Pensamos que tenía un resfrío y de la noche a la mañana le faltó el oxígeno. Todos correteábamos para buscar y no encontrábamos. Estuvimos peregrinando en busca de oxígeno. El doctor me decía que mi padre necesitaba terapia intensiva. Estaba en mi casa. No tenía una clínica donde poder llevarlo”, contó el hijo de Caimán.

Pero cuando la familia al fin encontró una clínica, la situación era extrema. “Entró en terapia intensiva, pero ya era tarde. Sus pulmones ya estaban muy mal”, explicó Mauricio, quien después se quebró y eligió el silencio.

Escobar nació el 22 de septiembre de 1959, en Oruro. Llegó a ser parte del equipo orureño tras ser invitado por el entrenador Benjamín Robles (1987).

“Mi padre empezó de abajo y se convirtió en el hombre más querido de Oruro. Mi padre siempre estuvo dedicado a su trabajo, siempre responsable. Es más, a veces se despreocupaba de su familia por dedicarse más al equipo”, reconoció Mauricio, quien comentó que su papá “no cobraba sueldo desde hace nueve meses. Es por eso que no estaba bien alimentado y seguramente no tenía defensas. Somos una familia humilde”. Ante la ausencia de la dirigencia del club, grupos de hinchas de San José se unieron para ayudar.