Calvo sobre acusación de racismo: “No me retracto de lo que dije de las personas que están bloqueando”

Página Siete / Carlos Quisbert / La Paz

Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, afirmó anoche en el programa En Portada de Página Siete, que se ratificaba en calificar de “bestias humanas” a la gente del MAS que impide el paso de oxígeno y alimentos a las ciudades en este tiempo de pandemia. Incluso recurrió al diccionario para justificar sus polémicas afirmaciones.

Ratificó también la resolución emitida por el Comité cruceño, el martes, sobre el pedido de renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero y de suspender las elecciones generales hasta que la pandemia esté controlada.

¿El Comité Pro Santa Cruz está dispuesto a aceptar las fechas que proponen en la Asamblea Legislativa, de llevar las elecciones el 11 o 18 de octubre?

El movimiento cívico nacional es el que ha definido que no podemos ir a una elección si no tenemos un comité científico que nos garantice (que no habrá contagios por coronavirus). No podemos ir a emitir nuestro voto, al margen del riesgo de la pandemia, porque tenemos muchas observaciones pendientes sobre la convocatoria a las elecciones, porque no se han subsanado errores de las elecciones de 2019. Seguimos manteniendo un padrón electoral viciado, una Ley 421 que no nos da la tranquilidad de saber que nuestro voto vale igual en todas partes. Y tenemos a las mismas personas que participaron en las elecciones fraudulentas, queriendo manejar los nuevos comicios.

¿Qué puede hacer el Comité para que lo que está planteando no alargue la crisis electoral y la prórroga del mandato del Gobierno y el Legislativo?

Primero, la forma que el pueblo exige, para pacificar el país, es detener a esos delincuentes, asesinos, terroristas de Juan Carlos Huarachi (ejecutivo de la Central Obrera Boliviana) y (al dirigente de los cocaleros del Chapare) Leonardo Loza. Ellos son los que han provocado la muerte de personas, de niños, en la ciudad de Cochabamba y La Paz porque no dejaron pasar el oxígeno. Son los que han provocado el hambre en todas las provincias cruceñas y en todo el país. El tiempo (para definir cuándo se debe realizar las elecciones) es el virus.

El expresidente Evo Morales ha calificado de “inadmisibles” los términos de “bestias humanas” utilizados por usted al referirse a las personas que están bloqueando. Los términos fueron calificados como regionalistas y racistas.

Ya le he respondido al señor Morales. Inadmisible es lo que hizo durante 14 años que ahondó las diferencias entre el oriente y el occidente para poder gobernar. (…) Inadmisible es que está ordenando a la gente a que arriesgue su vida para que enferme y muera. Lo que yo he dicho de las bestias, no lo hice para ahondar diferencias, he buscado el significado en el diccionario. ¿Qué significa? “Animal cuadrúpedo, animal de carga, caballo, mula. Monstruo”. Significa también “persona ruda e ignorante”. Entonces, creo que en ningún momento me equivoqué en llamar monstruos a estas personas que no permiten que pasen los alimentos, medicamentos y oxígeno y que están humillando al pueblo boliviano.

¿Por qué se pide la renuncia del presidente del TSE y no de toda la sala plena? ¿Será que es porque es el designado de la presidenta Jeanine Añez?

Porque es la cabeza del TSE. Ha demostrado una incapacidad, no está a la talla de lo que pide el pueblo boliviano, que exige democracia. A los hechos me remito, él está saboteando las elecciones, quiere que vuelva la dictadura.

