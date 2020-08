Campesinos de La Paz declaran cuarto intermedio en bloqueos

Marco Antonio Chuquimia Huallpa





La federación de campesinos Tupac Katari de La Paz, que aglutina a las 20 provincias del departamento de La Paz decidió acatar la resolución de la Central Obrera Boliviana (COB), que determinó suspender el bloqueo de caminos y declararse en estado de emergencia hasta el 18 de octubre cuando se realicen las elecciones.

“Instruye levantar los bloqueos con un cuarto intermedio, con constante estado de emergencia velando las elecciones del 18 de octubre de 2020, cumpliendo la determinación tomada en el ampliado de emergencia con las 20 provincias y el acuerdo interinstitucional que se llevó a cabo una vez concluido el cabildo”, señala el documento de la institución.

Ayer, los campesinos de Tupac Katari, los maestros rurales y los vecinos de algunos distritos de El Alto, llevaron adelante un cabildo en el que decidieron continuar con el bloqueo de caminos hasta lograr a renuncia de la presidenta Jeanine Áñez.

Después de ese cabildo, los campesinos decidieron realizar su propia reunión en horas de la mañana de este sábado y definieron acatar lo que dijo la COB. “Tomando en cuenta las instrucciones de la COB y la Asamblea Legislativa Plurinacional con la aprobación de la ley 1304 la misma que garantiza las elecciones nacionales”, señala la parte final del documento.

La advertencia

“Otros quieren cabalgar sobre nuestra protesta, no lo vamos a permitir”, dijo el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en su conferencia del jueves cuando el gobierno anunció la promulgación de la Ley 1304. Ese mensaje estaba dirigido al ex líder de los ponchos rojos, Felipe Quispe Huanca “Mallku”, quien se empecinó en no levantar las medidas de presión.

Este convocó a un cabildo en El Alto, y ayer, las organizaciones decidieron seguir ese pedido y lanzaron el ultimátum al Gobierno. Pero no duró esa resolución, porque en horas de la noche las vías de El Alto estaban expeditas y este sábado ya no se registraron desmanes y bloqueos en esa ciudad.

De ese modo, el dirigente campesino se fue quedando solo y a esta hora se realiza un ampliado en Achacachi donde se definirá las medidas que tomarán de cara a las elecciones. Uno de los hombres que tiene más llegada al sector campesino occidental, es el candidato a la vicepresidencia del MAS, el ex canciller, David Choquehuanca.