Cansado, delgado y ‘agüitado’: las dolorosas imágenes del último cumpleaños del «Loco» Valdés

El comediante festejó la llegada de sus 89 años rodeado de amigos y algunos familiares

Fuente: infobae.com

La noticia de la muerte de Manuel “Loco” Valdés ensombreció a la industria del entretenimiento este viernes, pero hace unos meses, la llegada de su cumpleaños 89 llenó de alegría a todos sus fanáticos porque apareció lúcido en un restaurante de la Ciudad de México, donde disfrutó de la compañía de algunos amigos e integrantes de su familia.

El comediante se rodeó de sus seres queridos para celebrar su último cumpleaños el pasado 29 de enero, donde se le pudo ver un poco cansado y bastante delgado, pero siempre feliz por estar con sus amigos, su hermano Antonio “El Ratón” Valdés, su hijo Marcos Valdés y su nieto Iván Valdés.

Manuel “Loco” Valdés tuvo la oportunidad de conversar en aquella ocasión con el programa Ventaneando, donde ofreció algunas palabras de atención para la titular del programa de espectáculos de TV Azteca.

“Pati te abrazo, te agradezco mucho tu atención, eres bella conmigo y ’sinmigo’”, dijo en aquella ocasión, en medio de un gran festejo que le hicieron sus seres queridos.

El nieto del humorista mexicano, Iván Valdés, destacó que los médicos le permitieron salir de su casa para festejar con sus seres queridos, a pesar de su deteriorado estado de salud.

“Fue algo más discreto, más familiar, más tranquilo. Ahorita por su salud, y como lo alcanzaste a escuchar, está un poco cansado y anda medio ’agüitadón’ (bajo de ánimo), por lo que no quiere mucha fiesta”, declaró el nieto del Loco Valdés.

“Los doctores le permitieron hasta cuatro copas… hoy va a ser más tranquilón”, bromeó el joven para la emisión de espectáculos.

Iván Valdés dijo que después de compartir en el restaurante, se dirigirían a su casa para platicar y descansar.

“Ya empezó a subirle el ánimo, lo de Pupi (su hijo que falleció el año pasado) sí le afectó bastante… Ya tiene brillo en los ojos otra vez, tiene ganas de echarle ganas e inclusive quiere ir a Playa del Carmen”, aseguró sobre el estado de salud de su abuelo.

Manuel “Loco” Valdés también conversó con otros medios de comunicación, donde contó que su ex pareja Verónica Castro y su amigo Sergio Corona lo llamaron para felicitarlo.

Además aprovechó para externar su sentir por su nuevo año: “Darle gracias a Dios que me ha permitido vivir un tiempo maravilloso hasta la fecha, entonces espero en Dios que me deje un ratito más, un par de años más para terminar de pagar lo que debo o si no ya pedir prestado”.

El “Loco” Valdés nació en la Ciudad de México el 29 de enero de 1931 y forma parte de una familia con gran tradición en el mundo del entretenimiento, así como de una de las dinastías más queridas en México.

Y con su fallecimiento este viernes, México pierde al tercero de los cuatro hermanos que fueron iconos representativos para muchas generaciones y son una reconocida estirpe en el entretenimiento.

Germán Valdés, conocido como “Tin Tan” (1915-1973) fue una de las grandes figuras del cine mexicano entre las décadas de 1940 y 1970, mientras que Ramón Valdés, conocido como “Don Ramón” en El Chavo del 8 entre 1923-1988, y Antonio “El Ratón” Valdés, constituyeron un antes y un después en la comedia mexicana.

Estuvo activo desde los años 40 en el cine, en películas como Calabacitas tiernas, “El Loco” quizás alcanzó su mayor popularidad a través de programas de comedia en televisión.

Entre 1954 y 1957 apareció en Variedades de mediodía y en 1966 fue parte de Operación Ja Ja.

Sin embargo, fue en la siguiente década cuando consiguió sus mayores éxitos gracias a El Show del Loco Valdés y a Ensalada de Locos (1970-1973),

En las últimas semanas se enfrentó al deterioro de su salud, especialmente a diversos problemas respiratorios que lo llevaron a hospitalizarse hace unas semanas.

Marcos Valdés confirmó la noticia para el periodista Javier Poza e indicó que el cuerpo de su padre será velado a partir de las 11:00 horas en una funeraria ubicada en Sullivan, en la Ciudad de México.

Es uno de los referentes de la comedia en México. Participó en cerca de 70 películas, seis telenovelas, seis obras de teatro, algunos programas de televisión y proyectos de doblaje.

Siempre será recordado por su incursión en los programas El show del “Loco” Valdés o Variedades de mediodía y media noche; en teatro con El tenorio cómico; en la televisión en Entre el amor y el odio o Atrévete a soñar; y en el cine con Calabacitas tiernas, Club de señoritas, Lo que le pasó a Sansón, Viaje a la luna, Los tres mosqueteros y medio, El fantasma de la opereta, Dos tontos y un loco, Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, Dos tipas de cuidado y La Leyenda de la Nahuala.

