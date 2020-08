Ciudadano español niega soborno por parte del fiscal Mariaca y dice que el audio es de 2016

José Sierra dice que hace años le pidió al entonces abogado Róger Mariaca que trabaje en un caso que tenía en Roboré, pero al final no se concretó.

eju.tv

Fuente: Fiscalía

El ciudadano español José Sierra Rodríguez negó que el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, haya intentado sobornarlo como da a entender un audio que se hizo viral en las redes sociales. Sierra asegura que el audio data de 2016 y que es una conversación para pedirle su asesoramiento como abogado en un caso que tenía en Roboré.

«El audio es de 2016, es una conversación con el entonces abogado Mariaca en el que le solicitamos un asesoramiento para un caso que teníamos en Roboré. Nunca se llegó a formalizar ningún acuerdo, teníamos otro abogado, nunca trabajó para nosotros», explicó en declaraciones a la red Unitel.

«No es cierto (que le pidió dinero siendo fiscal), el audio está hecho en 2016 cuando lo contacto para que nos asesore como abogado, pero al final no se llegó a un acuerdo (…) Yo no he tenido más relaciones con él, nunca más he hablado con él», insistió.

A su vez, su abogado Fernando Vaca desvirtuó «la mala información que está circulando en redes sociales, con la que se pretende dañar la imagen de una autoridad».