Clausura del año escolar constata “inutilidad” del satélite boliviano

Los locales escolares estarán cerrados por mucho tiempo más, debido a la pandemia del Covid-19.

El Diario / La Paz

Tras el anuncio del Ejecutivo, de la clausura del año escolar, ayer surgieron varias reacciones, entre ellas la del dirigente de la Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, que criticó la inutilidad del satélite Túpac Katari para la educación rural, calificando del peor acto de corrupción del anterior gobierno, ya que ahora no sirve para la enseñanza en el campo.

“Ha sido un acto de corrupción, en Bolivia no hemos tenido un gobierno tan corrupto, tan sinvergüenza como el MAS, ha utilizado la imagen de más pobres, de los campesinos, (…) el (satélite) Túpac Katari es un botoncito de muestra de la forma corrupta de cómo ha manejado el Estado”, afirmó Álvarez.

Sostuvo que para el próximo año pretenden recuperar el tiempo perdido tras el fracaso de la educación virtual, calificó de inviable al método propuesto. “Los maestros pondremos nuestros mejores esfuerzos para recuperar el tiempo de no haber pasado clases, elaborar contenidos académicos que estén de acuerdo a las exigencias de grados y educación superior, (plan previsto para la siguiente gestión)”, aseveró en dirigente de los docentes.

Por otro lado, debido al anuncio por parte del Gobierno de la clausura del calendario escolar 2020, el magisterio de El Alto ratificó la propuesta de dosificar la enseñanza para el próximo año de forma trimestral con la finalidad de salvar las materias que se ha dejado durante esta gestión, según el dirigente del sector en el Alto, Álex Morales.

Más temprano, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que el Gobierno nacional determinó clausurar el año escolar 2020, debido a la falta de condiciones para llegar con la educación virtual a todo el país en medio de la pandemia de Covid-19.

“Todos conocemos que, durante los 14 años de bonanza económica del gobierno anterior no se invirtió en mejorar estos sistemas de internet y no hemos podido entrar a la modernización y lamentamos que en muchos sectores de las provincias no haya internet, por lo tanto, no se puede pasar clases”, afirmó Núñez.

Por su parte, la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecop) se declaró en emergencia y adelantó incluso el cierre de algunos establecimientos escolares porque no podrán cubrir gastos administrativos ni los salarios de los docentes, mientras que el Gobierno aseguró que en ese caso, los centros educativos deben negociar con los docentes y con los padres de familia, informó El Deber.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que los sueldos de los docentes del área fiscal están garantizados para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, como corresponde, pese a la suspensión del año escolar.

Sin embargo, cuando se le consultó sobre el caso de los particulares, Núñez informó que se envió unas tablas a los establecimientos, con la lista de maestros que reciben sueldos del área fiscal, para que los directores de los establecimientos puedan negociar con ellos y con los padres de familia.

Arnulfo Cabrera, miembro del directorio nacional de Andecop, lamentó la decisión que solamente agrava la situación económica de los colegios particulares. “Tenemos que cumplir con los salarios del personal docente, administrativo, de servicio, pagar aportes a las AFP y a la Caja Nacional de Salud, y muchos padres de familia no cancelaron las pensiones en este tiempo”.

El representante de Andecop Cochabamba, Genaro Durán, en entrevista con Unitel, dijo que con la decisión del Gobierno se suspendió un proceso que avanzaba eficientemente a través de las plataformas virtuales. “Primero con dificultades, pero luego de forma más fluida. Cumplimos hasta julio y estábamos a punto de entregar las calificaciones del primer trimestre”, relató.