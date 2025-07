Mariana Prado está siendo candidata a vicepresidente, no a juez

La candidata a primera senadora por La Paz, Susana Bejarano, aclaró que la postulación de Mariana Prado en la fórmula de Alianza Popular no tiene como objetivo perseguir a Evo Morales, sino ofrecer una alternativa política renovadora.

Santa Cruz.- La politóloga y candidata a primera senadora por La Paz, Susana Bejarano, afirmó este lunes que Mariana Prado, candidata a la Vicepresidencia por la Alianza Popular que postula a Andrónico Rodríguez, no tiene como propósito atacar a Evo Morales, como se ha especulado en algunos sectores.

“Mariana Prado está siendo candidata a la Vicepresidencia, no a juez. Ella no tiene por qué hacer nada contra Evo Morales”, sostuvo en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Bejarano explicó que los procesos judiciales abiertos contra el exmandatario deben resolverse en el marco de la justicia, sin interferencias políticas. “Evo Morales tiene abiertos procesos en la justicia, y es la justicia la que tiene que determinar qué sucede con esos casos. Lo que queremos precisamente es transformar esta lógica de que las decisiones judiciales están direccionadas políticamente”, subrayó.

Consultada sobre la posibilidad de establecer un diálogo con Evo Morales, Bejarano reconoció que actualmente existe una distancia marcada, atribuible —según dijo— al propio líder del MAS. “En este momento hay una distancia muy profunda con Evo Morales, y esa distancia la ha marcado él. Como dijo Andrónico Rodríguez: el que puso distancia fue él, no nosotros”, expresó.

Asimismo, Bejarano cuestionó la postura de Morales de condicionar el proyecto político a su liderazgo personal. “Lamentablemente, si Evo no está a la cabeza del proyecto político, entonces no le resulta atractivo. Lo hemos visto en sus declaraciones, acusando a Andrónico de traidor, llamando a no permitir las elecciones. Eso no solo es antidemocrático, sino que también forma parte de una acción política para evitar que el voto del bloque popular se enfile detrás de Andrónico Rodríguez”, denunció.

Frente a especulaciones sobre tensiones internas en la campaña por declaraciones pasadas de Mariana Prado, Bejarano remarcó que no se trata de evitar confrontaciones por cálculo electoral. “Este proyecto apuesta por la renovación política. No buscamos peleas ni persecuciones, queremos construir una nueva forma de hacer política, sin caudillismos ni amenazas”, afirmó.

La candidatura de Andrónico Rodríguez por Alianza Popular se presenta como una alternativa desde el bloque popular, con un enfoque en la inclusión, el diálogo y el respeto institucional. “Queremos dejar atrás la política basada en enemigos. No se puede gobernar persiguiendo a quien piensa distinto”, manifestó Bejarano.

