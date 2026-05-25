Paz se reúne con autoridades y dirigentes de los Yungas y coinciden en que los bloqueos no son lo mejor para el país

Este sector comprometió su participación en la reunión del Consejo Económico y Social del miércoles

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El presidente Rodrigo Paz y una numerosa dirigencia de los Yungas, en el norte del departamento de La Paz, se reunieron este lunes, concertaron un plan de trabajo y coincidieron en que los “bloqueos no son lo mejor para el país”, informó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

La reunión se extendió por más de cinco horas y se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo. “Se vieron diferentes proyectos, tratamos muchos puntos y fue una muy buena reunión”, resumió el ministro sobre este encuentro.

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Representantes de sectores sociales, mineros y alcaldes de la región de los Yungas participaron en la reunión, que congregó a más de 120 personas.

Zamora destacó la predisposición al diálogo de la dirigencia yungueña y consideró que es el inicio de la resolución de los conflictos en esta región del norte de La Paz.

“Se dio una buena reunión con la zona de los Yungas. Estuvieron alcaldes, organizaciones, más de 120 personas que vinieron a trabajar en lo que queremos como Gobierno. Estuvo el presidente Rodrigo Paz, hicimos un plan de trabajo y coincidimos en que los bloqueos no son lo mejor para el país”, explicó.

Este sector comprometió su participación en la reunión del Consejo Económico y Social del miércoles, donde el Gobierno despejará las inquietudes de diferentes sectores y escuchará sus demandas.

La reunión se da en medio de un prolongado bloqueo de caminos que golpea a La Paz y El Alto con la demanda de renuncia del presidente Paz. Seguidores de Evo Morales, maestros rurales, campesinos y afiliados a al Central Obrera Boliviana (COB) protagonizan la protesta que lleva cuatro semanas.

A pesar de los avances en el diálogo, en Yungas fueron reactivados los bloqueos tras un cuarto intermedio para el paso de vehículos con productos agrícolas