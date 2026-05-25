Condenan a 30 años de cárcel a feminicida en Santa Cruz

Un juez condenó a 30 años de prisión por el delito de feminicidio a un hombre acusado de la muerte de su pareja. Según la Fiscalía, en una primera instancia el sujeto intentó encubrir el crimen simulando que la víctima había sido herida durante un robo agravado.

El hecho se registró este fin de semana, luego de que el acusado trasladara a la víctima al Hospital San Juan de Dios, en Santa Cruz de la Sierra, donde ingresó con varias heridas de arma blanca. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció.

En un primer momento, el hombre aseguró que ambos habían sido víctimas de un asalto y que la mujer resultó herida durante el hecho.

No obstante, conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades comenzaron a dudar de su versión debido a las contradicciones detectadas en sus declaraciones.

Autopsia

Una vez obtenidos los resultados de la autopsia, se determinó que las lesiones evidenciaban que la víctima intentó defenderse, por lo que el Ministerio Público encontró suficientes indicios para establecer que no se trató de un asalto, sino de un feminicidio.

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“Este hombre atacó a la víctima con un arma blanca hasta herirla de gravedad, lo que terminó provocando su muerte, por lo que se procedió con su aprehensión”, explicó la fiscal Rosemary Barrientos.

Asimismo, manifestó que las investigaciones establecieron que la pareja mantenía conflictos constantes.

El aprehendido fue puesto ante un juez cautelar este lunes, donde terminó confesando el crimen. En consecuencia, la Justicia le impuso la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto por el delito de feminicidio.