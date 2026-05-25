Ola de calor sacude a Europa con temperaturas que superan los 30° en primavera

Francia atraviesa por una ola de calor sin precedentes antes del verano, que se tradujo el domingo en récords de altas temperaturas para el mes de mayo, al igual que en Reino Unido que batió un récord histórico de temperatura para la época con 33,5 °C registrados cerca de Londres este lunes, según la agencia nacional de meteorología.

El oeste de Europa lleva varios días bajo una ola de calor, lo que está provocando temperaturas sin precedentes para esta época del año. REUTERS – Chris J Ratcliffe

Fuente: RFI

En Reino Unido, la temperatura máxima jamás registrada en un mes de mayo fue de 32,8 °C en 1922 y nuevamente en 1944.

Los 33,5 °C de este lunes fueron medidos en Heathrow, al oeste de la capital, indicó en X la agencia meteorológica nacional, Met Office, subrayando que la temperatura podría seguir aumentando a lo largo del día.

«Los récords suelen superarse solo por décimas de grado, lo que hace que esta ola de calor sea excepcional para esta época del año», señaló la agencia meteorológica.

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La agencia declaró el domingo el estado de ola de calor en ocho regiones de Inglaterra, entre ellas el Gran Londres y los condados de Suffolk y Essex (este del país). Esta clasificación se activa cuando las temperaturas superan los 27 ºC durante tres días consecutivos, umbral que en Londres se sitúa en 28 ºC.

Solo el noroeste de Escocia e Irlanda del Norte se han librado de las altas temperaturas, que afectan a gran parte de Europa.

En Francia, un participante en una carrera celebrada el domingo en la capital francesa falleció durante el evento. Una decena de corredores de otra prueba, en Maisons-Alfort, en la periferia parisina, fueron hospitalizados en «urgencia absoluta», informaron los bomberos.

Según la agencia del clima de Francia, París registró el sábado su primer sobrepaso del umbral de 30°C del año, llegando a los 31,9°C.

Golpes de calor y mareos perturbaron otras competiciones deportivas, especialmente en los Alpes Marítimos, con «numerosos desvanecimientos» en una carrera de 10 kilómetros. Tres personas en estado grave fueron hospitalizadas.

Como medida de precaución, se anularon una carrera y una caminata en Menton, ciudad fronteriza con Italia.

El domingo por la noche, el Ministerio de Deportes llamó a «la máxima vigilancia en la práctica deportiva» y exhortó a «extremar la prudencia». Según Météo-France, este «episodio de calor precoz y notable» se explica por la presencia de una «cúpula de calor» sobre Francia, una zona de alta presión que bloquea el aire cálido procedente del norte de África.

Se espera que se intensifique aún más el lunes. En total, 13 departamentos del oeste del país están en alerta amarilla por ola de calor, el primer nivel de alerta de este dispositivo, que normalmente se activa a partir del 1 de junio.