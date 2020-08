CNS devolverá gasto de pruebas privadas bajo seis requisitos

Después de cinco meses de la presencia de la pandemia en Bolivia, muchos asegurados protestan contra la Caja Nacional de Salud (CNS) y demandan la devolución del dinero que gastaron por las pruebas Covid que se realizaron en centros privados ante el colapso del seguro social. La CNS informó ayer que devolverá esos recursos siempre y cuando las personas presenten seis requisitos. Mientras tanto, la institución anunció que agilizará la atención con la implementación de tres tipos de test.

Ante esa demanda, fuentes de la Regional La Paz informaron que la institución cuenta con una unidad de Comisión de Prestaciones que se encarga de los trámites de reembolso Esa oficina determina si se entrega o no el dinero.

Para recuperar el dinero que gastó un asegurado se debe presentar la factura del centro en el que se hizo la prueba. Dicha institución debe ser autorizada por el Servicio Departamental de Salud (Sedes). La factura debe estar a nombre de la Caja Nacional de Salud y con el número de NIT- 120125027.

Debe contar con la autorización del policlínico. El centro debe dar al paciente una constancia que indique que en ese momento no tienen las pruebas y que por eso el asegurado debe comprar.

Se tiene que incluir una carta de solicitud en la que el asegurado indique que está buscando el reembolso porque en su policlínico no había el servicio. En los casos en que el centro no entrega la autorización, en el documento se debe indicar la fecha cuándo acudió al establecimiento de salud y una constancia de dicha visita. Además debe presentar su AVC y una copia de su cédula de identidad, con la última boleta de pago.

Luego de dejar todos los documentos, la solicitud será enviada a una investigación. Después de una verificación de datos se realizará la resolución administrativa si se admite o no el pedido.

Gastaron hasta 3.000 bolivianos

“A fines de junio tuve síntomas de Covid. Me dolía la cabeza, tenía dolor de espalda, dolor muscular y de articulaciones. Cuando fui a la Caja (CNS) me dijeron que mis síntomas eran de un simple resfrío y que no era coronavirus. Pero el dolor de espalda era tan fuerte que decidí ir al laboratorio privado para hacerme una prueba y di positivo”, contó doña Liz.

Relató que pagó 1.000 bolivianos por la prueba. “Volví al policonsultorio 9 de Abril, donde estoy asegurada. Luego de hacer una fila por más de 18 horas presenté el resultado del estudio y me dieron mi baja médica. Después tenía que volver para saber si era negativo con un nuevo test, pero tampoco me programaron. Me dijeron que espere porque hay pruebas más urgentes; por eso volví al privado y gasté otros 1.000 bolivianos. En ese examen seguí dando positivo, así que luego de otros 14 días me hice un prueba otra vez en un centro privado, entonces di negativo”, sostuvo Liz.

Contó que por las tres pruebas gastó 3.000 bolivianos. “Casi el total de mi sueldo”, dijo y lamentó que la CNS no realizó ninguna de las pruebas pese a que ella es asegurada.

Al igual que Liz, al menos siete personas compartieron sus quejas con este medio. Todos con el mismo pedido, la devolución de sus gastos en las pruebas.

“Pese a que yo llevé una prueba rápida que me costó 450 bolivianos al policonsultorio de Miraflores, me dijeron que esa prueba no servía así que tuve que hacerme otra PCR, que me costó 800 bolivianos. En total gasté 1.250 bolivianos”, dijo Evelyn e indicó que ahora espera que el seguro social le devuelva el dinero que gastó.

Asegurada peregrina por acceder a unas pruebas y resultados

Miriam contó en redes sociales que el 17 de julio le tomaron la prueba PCR en el policlínico Miraflores de la CNS. “Hasta hoy 25 de agosto no me dieron el resultado”, lamentó. Indicó que se vio obligada a peregrinar en busca de los resultados y al no contar con una respuesta no tuvo otra opción más que hacerse otro estudio en un centro privado. “He llamado a los cuatro teléfonos que habilitaron para el efecto. He ido al Hospital Obrero donde está el laboratorio, en vano. He hablado con la trabajadora social del policlínico y nada”, dijo.

Dijo que como inició el tratamiento, necesitaba la baja médica. Por eso se hizo la prueba en el Hospital Arco Iris y pagó 280 bolivianos. En el examen dio positivo. Llevó sus resultados a la CNS y así obtuvo la licencia. “Ya terminó mi baja. Ahora me presionan en el trabajo para que vuelva. Ya estoy bien, pero necesito la prueba negativa para volver. Me programaron para hoy la toma de la muestra PCR. Aquí estoy comenzando todo de nuevo. Tendré que ir al Arco Iris y pagar por la prueba para que me den mi alta. ¿Quién me va a reponer los 280 bolivianos?”, indicó.

Seguro social agiliza atención con tres tipos de pruebas

El supervisor de la CNS Regional La Paz Mauricio Duchén dijo que agilizan la atención con tres tipos de pruebas para los asegurados con coronavirus o con síntomas de la enfermedad.

“Tenemos tres tipos de pruebas, la PCR que es la que se hace al comienzo de la enfermedad para saber si tiene el virus; la segunda es una prueba de sangre y la tercera la prueba rápida”, dijo Duchén en una entrevista con Página Siete.

Indicó que las tres pruebas se toman en diferentes momentos de la enfermedad y de esa manera se puede identificar el virus. Explicó que los test ayudan a identificar si el paciente ya pasó el coronavirus.

“Se cuenta con un stock suficiente para cubrir la demanda. Las compras de esas pruebas las hacemos de forma constante”, dijo el representante.

El martes, Página Siete informó que la CNS perdió 500 pruebas en la tercera semana de julio por la explosión de casos. Al respecto, Duchén aclaró que esos estudios se están encontrando tras una investigación caso por caso. “Estamos dando solución a cada uno de ellos”, dijo e indicó que está resolviendo la situación de todos los asegurados.

Duchén dijo que al parecer este número de pruebas perdidas es muy grande, pero en realidad “es poco en comparación de los más de 1,5 millones de asegurados que se tienen en el departamento de La Paz”. Aclaró que no quiere minimizar la cifra. Explicó que ahora se tiene “una búsqueda activa” de esas pruebas, comparando datos referenciales de los pacientes que reclaman por sus muestras.