Comunidad Ciudadana y Creemos descartan reunirse este domingo con la Presidenta

El objetivo del diálogo es confirmar la fecha electoral y suspender los bloqueos convocados por el MAS, en varios puntos del país.

Miguel Angel Melendres Galvis

El Deber

Cada uno con sus propias razones, Comunidad Ciudadana (CC) y la Alianza Creemos descartaron la noche de este sábado, asistir al diálogo convocado por la Presidenta Jeanine Áñez, agendado para este domingo 9 de agosto a las 09.00 en Palacio de Gobierno.

La mañana de este sábado, la Presidenta del Estado, sorprendió con una convocatoria a un diálogo a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de todos los partidos y los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados. Además, invitó a la Iglesia Católica a formar parte de esta mesa de negociación.

“El objetivo de este diálogo es confirmar la fecha electoral y suspender los bloqueos que están impidiendo el paso de oxígeno para los pacientes con Covid-19 y por eso este es un diálogo por la vida”, señala la carta de la mandataria.

Adelantándose a esta reunión, la noche de este sábado, a convocatoria del Órgano Legislativo, se reúnen el TSE y las organizaciones sociales afines al MAS, para tratar de consensuar la fecha de las Elecciones Generales 2020 y acuerdos que eviten mayores perjuicios por los bloqueos.

Rechazo oficial

A través de una carta dirigida al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, el coordinador nacional de CC, Ricardo Paz, declinó la participación del candidato de esa fórmula política, Carlos Mesa.

“En virtud a que el objetivo de la reunión que convoca la Presidenta, está siendo abordado por otros Órganos del Estado, cumplo en comunicarle que los candidatos de la Alianza Comunidad Ciudadana a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado, no asistirán a la mencionada invitación. Sin otro particular, me despido de usted con la mayor atención, menciona la misiva.

En otra carta, Luis Fernando Camacho, candidato a presidente por la alianza Creemos, descartó también su participación, especialmente, porque rechazó sentarse en la misma mesa, junto con representantes del MAS, a quienes culpa de los bloqueos de caminos que ya han provocado la muerte de muchas personas, por la falta de oxígeno que no llegan a los hospitales.

“¿Cómo se le puede ocurrir llamar a un diálogo nacional con el MAS incluido, para pedirle que deje pasar el oxígeno a la gente? La violencia de los bloqueos masistas es un crimen contra las personas, sancionada por las leyes y la Constitución. Y al criminal se le aplica la ley, no se lo llama un diálogo. Usted Presidenta, debería instruir el levantamiento urgente del bloqueo y el abastecimiento del oxígeno de todos los hospitales de La Paz. De no hacerlo, estaría cometiendo una gravísima falta a su deber constitucional como Presidenta”, sostiene la carta de Camacho a Áñez.