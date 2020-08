Conmebol informa que Rodríguez no estuvo en su consejo

Campeones

viernes, 7 de agosto de 2020 · 00:17

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El secretario general y director de desarrollo de la Conmebol, Gonzalo Belloso, confirmó ayer que las federaciones de Bolivia y Venezuela no participaron del consejo de presidentes del máximo ente del balompié regional.

“Lamentablemente, en este mes murió el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y el presidente de la federación venezolana. Así que hoy (por ayer) participaron ocho presidentes”, reveló Belloso en Radio La Red de Buenos Aires.

El martes, Marco Rodríguez, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), aseguró que “Conmebol me pasó el link para asistir a la reunión de presidentes”.

Rodríguez es reconocido por ocho clubes de la División Profesional y siete asociaciones como titular transitorio de la FBF, mientras otros seis clubes y dos asociaciones lo desconocen y argumentan que Robert Blanco debe ocupar el cargo de César Salinas, quien murió el domingo 19 del mes pasado.

“El reconocimiento me da el estatuto de la federación y Conmebol me da por el hecho de que yo sea parte del consejo de la Conmebol. Ya me pasaron el link. Ya me sentía presidente desde que el momento en que el comité ejecutivo procedió a hacer todo lo que dice el estatuto”, decía Rodríguez, el martes, entrevistado por Jaime Vega, en Santa Cruz.

Ayer, Página Siete intentó contactarse con Rodríguez, quien no contestó a los insistentes llamados a su teléfono celular.