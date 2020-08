Daño económico a Valores Unión por desfalco puede ser aún mayor

Después de la denuncia de operaciones irregulares con la inversión de depósitos a plazo fijo (DPF) que provocaron un daño económico de 18 millones de bolivianos a Valores Unión, no se descarta que el desfalco sea mayor.

En 14 años, en la entidad se relajaron todos los controles, explica el gerente de la entidad, Juan Carlos Rada, quien adelanta que está en curso una auditoría externa. También revela malas inversiones realizadas en el pasado y sin control.

¿Cómo se detectan las irregulardades denunciadas?

A través de una auditoría interna en 2019 se hace una revisión de la cartera de inversiones con recursos de Valores Unión y ahí saltaron unas operaciones anómalas que se realizaban en el mercado de valores con la compra de DPF, es decir compraban valores caros y los vendían barato o al revés. El precio afectaba a los resultados finales de Valores Unión, con la compra y venta quien absorbía la pérdida era la entidad. Los tres exejecutivos que están imputados eran responsables de autorizar las compras y ventas, y no cumplieron con su tarea de optimizar ganancias.

¿Cómo operaban?

Todos los días somos parte del ruedo del mercado de valores, donde se presentan otros actores del mercado que necesitan liquidez y venden o compran estos DPF a los interesados. Como ejemplo, Valores Unión compraba por decirle un DPF a 100 bolivianos y luego tenía un cliente propio al que se le vendía el mismo documento en 90 bolivianos, obviamente este es un ejemplo ficticio porque se manejan millones. Ahí había una pérdida de 10 y era absorbida por la empresa y el tercero interesado era el que ganaba. La investigación determinará el grado de vinculación entre los exejecutivos y las personas que se vieron beneficiadas con estas ventas atípicas de valores.

Llama la atención que se hubiese operado así desde 2015. ¿Por qué recién se detecta la irregularidad, la entidad no tiene controles?

El tema es que y no es para extrañarse que los últimos 14 años se han relajado todos los procedimientos de control interno. En los directorios y unidades de control sólo se veía utilidades ficticias a través de marcación. Si hablamos de ficticias, es porque no existe dinero físico, sino que a través de mecanismos de valoración de cartera estos exejecutivos generaban y reportaban ganancias, no es algo anómalo, sino que es algo que permite la normativa. Lo que hacían era perder todo el año y luego hacer aparecer ganancias gracias a estos mecanismos de mercado. En el pasado el directorio y el Comité de Inversiones, que eran los mecanismos de control interno, solo se ocupaban de ver que la agencia genere ganancias, sin entrar al fondo de lo que era la administración de cartera. La Fiscalía determinará si es necesario que la acción penal alcance a estos niveles de control porque se debe considerar que el delito es personal, debemos aportar los elementos de hecho y derecho para ver qué personas más están involucradas. La investigación establecerá si hay responsabilidad penal, civil o administrativa.

¿Pero estas irregularidades no afectaban al resultado final y al patrimonio?

No afectaba, porque ellos se daban a la tarea de hacer un buen trabajo en los últimos meses del año, generaban ganancias. Como este tema se detectó en 2019, se encargó una auditoría interna en octubre 2019 y terminó el 23 de mayo de 2020 y este trabajo ratificó las anomalías e identificó a los posibles responsables. Estamos con una auditoría externa que nos va a corroborar los extremos encontrados en la auditoría interna. Con la nueva gestión de gobierno nos dimos a la tarea de hacer público todos los órganos de control, auditoría interna, riesgos, inversiones de cómo se manejaba la cartera de inversiones. Ahí nos dimos cuenta que heredamos como gestión una cartera de inversiones de rendimiento negativos, plazos largos de 10 años. Imagínese si usted es inversionista y en el mercado hay títulos a un año y seis meses, ¿qué prefiere: tener su dinero en seis meses o de acá a 10 años con toda la incertidumbre que puede existir en este tiempo? Hemos encontrado una cartera con títulos con baja calificación crediticia, títulos triple B 3, títulos A2, que son comparativamente con otros títulos en el mercado de baja calificación, entonces todo lo malo se acumulaba en nuestra cartera de inversiones y eso es lo que no se dio a conocer a anteriores directores y órganos de control.

¿Podrían existir otras irregularidades y responsables?

La irregularidad como tal ha sido identificada, obviamente aún hay un trabajo de auditoría interna y externa, y está en curso una inspección de ASFI de la que esperamos resultados. No se descarta que existan otras operaciones similares adicionales y se tenga que establecer responsabilidades hacia otras personas. En materia penal, no solo están los autores materiales sino también aquellos con los cuales hubiese sido imposible la comisión del delito.

¿Es decir que el daño económico puede ser mayor?

Ahora hay un monto inicial y éste puede incrementarse con los exámenes adicionales que se realice a la cartera para identificar situaciones similares a las denunciadas la semana pasada.