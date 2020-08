Denuncian sobreprecio en compra de galpón para oficinas de consulado de Bolivia en Argentina, durante gestión de Evo

Alberto Pinto, Cónsul general de Bolivia en Buenos Aires. Foto: Captura video / Página Siete



La Paz, ABI.- El cónsul general de Bolivia en Buenos Aires, Alberto Pinto, denunció este jueves que en 2018 se hizo la compra de un galpón en la capital argentina para que funcionen como las oficinas del consulado. Dicho inmueble se adquirió en $us 850.000 cuando estaba valuada en $us 600.000.

«Se establece en ese entonces el desembolso de un monto de $us 850.000 para la transacción de este bien, más el pago de impuestos de transacción que asciende a un monto de $us 100.000, es decir que este predio le costó al Estado $us 950.000», indicó Pinto, según reportó el diario Página Siete.

Añadió que en ese predio anteriormente funcionaba una fábrica de embutidos de salchichas y en el último periodo fue una fábrica textil de ropa interior de dama.

El documento de transacción del inmueble, según informó Pinto, fue firmado por el ex canciller Diego Pary, entre otros. Dicha información está en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

«El penúltimo cónsul general del gobierno del MAS, el señor Ademar Valda hizo una cotización, una valuación de la puesta en funcionamiento del consulado que se encuentra acá. Los arquitectos que hicieron la avaluación tazaron la puesta en funcionamiento con un costo de $us 514.000 adicionales. Tendría un costo para el Estado aproximado de $us 1.450.000».

«He dirigido unas cartas a la secretaría que valúa las casas, tenemos un informe preliminar que establece que el costo de este predio se establece bajo 600.000 dólares, ese es el costo real de este inmueble», informó el cónsul general en Buenos Aires.

La autoridad observó que existe un alto sobreprecio en la adquisición de estos bienes, pues supera los $us 250.000 de sobreprecio, «sin contar los impuestos que se pagaron y la segunda denuncia correspondiente es que se ha adquirido un bien que no puede ser oficina», lamentó.