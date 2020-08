Diputado Barral: “Todos deben sacarse la camiseta política y buscar un acuerdo”

La Paz, 10 ago 2020 (ATB Digital).– El diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, manifestó en contacto vía Zoom con la red ATB que el Gobierno debe sentar presencia en los bloqueos para evitar que bolivianos pierdan la vida a causa de la falta de oxígeno.

Barral lamentó que existan enfrentamientos entre bolivianos y remarcó que varios huelguistas ni saben el motivo por el que están haciendo huelga.

“El fiscal Lanchipa ha desaparecido, la que se hace pasar por Defensora del Pueblo también ha desaparecido, no tenemos alguien que maneje la justicia, no tenemos quien defienda a la gente que no vive de la política”, declaró.

Finalmente, el diputado afirmó que todos deben sacarse la camiseta política y buscar un acuerdo para frenar las movilizaciones y trabajar por el bien del pueblo boliviano.