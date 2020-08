El crédito del FMI no será parte del diálogo entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno

La reunión de este lunes entre técnicos del Ejecutivo y miembros de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados no abordará el crédito de 327 millones de dólares que otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI). El diálogo se centrará en tres préstamos: 54 millones de dólares de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial (BM), 450 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 350 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. El Gobierno confirmó su presencia a la negociación.

Este lunes, a las 8:30, se dará inicio a la reunión en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Del encuentro participarán técnicos del Ejecutivo y miembros de la comisión de Planificación de Diputados. La diputada que preside esta instancia, Otilia Choque, informó que el crédito del FMI no ingresará en debate en este diálogo y que se abordarán otros préstamos que están en esa comisión.

«Me permito mediante su autoridad invitar a los técnicos responsables del área del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a una reunión estrictamente técnica, respecto a los Proyectos de Ley PL No. 689, PL No. 730 y PL No. 731″, dice parte de la carta que remitió Choque al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Ninguno de estos proyectos de ley autoriza el desembolso del crédito del FMI. Las tres iniciativas son del Banco Mundial, de la CAF y del BID. En total, estos tres préstamos suman 854 millones de dólares que serán destinados a la estrategia contra el coronavirus.

La presidenta del Senado, Eva Copa, adelantó que el crédito del FMI no se aprobará en la Asamblea Legislativa Plurinacional mientras no se cumplan los procedimientos establecidos en reglamento. La legisladora acotó que las actuales autoridades del Ejecutivo fueron asambleístas y conocen los pasos que se deben seguir para aprobar un préstamo de un organismo internacional.

«Claramente dice nuestra Constitución que para cualquier crédito tiene que ser la Asamblea Legislativa la que apruebe para que puedan ingresar, pero ellos han ido así, no respetaron la Constitución. Estos créditos han llegado en abril, quién sabe si ya lo gastaron y ahora no saben cómo justificar y quieren chantajearnos a nosotros con un Bono Salud para la aprobación», denunció Copa en entrevista con el portal Detrás de la Verdad.

Mientras, el Gobierno descartó que el crédito del FMI tenga condicionamientos, como lo denunció el Movimiento Al Socialismo (MAS). El viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, lamentó que el partido de Evo Morales obstaculice la aprobación de este préstamo que sería utilizado para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.

«El país puede utilizar una línea que se llama IFR, es un Instrumento de Financiamiento Rápido, que el FMI pone a disposición de todos los países para que en caso de emergencias, caso de salud, de terremotos, de cualquier cosa que pudiera suceder, no se vea afectada la economía del país», detalló Quiroga.