El detalle en el contrato de Lionel Messi que le evitaría pagar la cláusula de 700 millones

En España aseguran que el vínculo con el Barcelona contempla esta excepción para la última temporada de la unión. Desde el club lo niegan

Messi renovó su contrato hasta el 2021 hace tres años atrás (Foto: Reuters)

La batalla entre Lionel Messi y Barcelona suma un nuevo capítulo. A horas del inicio de la era Koeman que marcaría la ausencia oficialmente del futbolista argentino, los medios españoles advierten que hay un detalle clave en el contrato que puede marcar el camino de las negociaciones: aseguran que la cláusula de rescisión de 700 millones de euros ya no corre.

Así lo aseguró el programa El Larguero que se emite por Cadena Ser: informaron que Leo firmó en 2017 su renovación por tres temporadas con una opcional. Es decir, esta 2020/21 contaría como la opcional y eso haría caer la imponente cláusula de salida en la que se apoya el Barcelona para hacer más difícil la partida de Leo. “El astro argentino cuenta con una cláusula en su contrato por la cual evitaría el pago de esta cantidad si la fecha de la ruptura fuese su última temporada”, agregaron desde el sitio oficial del medio.

La noticia retumbó fuerte en España y rápidamente las autoridades del Blaugrana salieron a desmentir esta información: el periodista Fernando Polo aseguró en el diario catalán Mundo Deportivo que desde el club afirmaron que el contrato “es de cuatro años y no de tres más otro opcional”. Además, aclararon que la única “cláusula de escape libre” es “la que habilitaba a Leo a hacerlo antes del 10 de junio”.

Lo cierto es que toda esta novela se desarrolla a partir de las versiones que se filtran desde uno y otro lado de las partes. Desde que se desató el conflicto el pasado martes cuando se conoció que el capitán había enviado el burofax para hacer uso de su cláusula de salida sin costo, sólo hubo una palabra oficial: la del secretario técnico Ramón Planes y durante la presentación de Francisco Trincao como refuerzo, en un evento que ya estaba pautado desde horas antes de la recepción del ya célebre burofax. “No contemplamos ningún tipo de salida de Leo a nivel contractual. Nosotros queremos que Leo se quede”, dijo el dirigente.

La importancia de este detalle que informó la Cadena Ser radica en que Barcelona ejerce presión al futbolista apoyándose en esa cláusula de 700 millones, una cifra inaccesible para cualquier club del mudo. Si ese artículo hubiese caducado, los términos de la negociación entre las partes se modificarían. Por el momento, los trascendidos indican que el Barça no se mueve de su postura: negocia un renovación con Messi o le permite irse por esos 700 millones de euros. De cualquier otro modo, Leo todavía tiene vínculo vigente hasta mediados del 2021.

Del otro lado, el jugador se apoya en la cláusula de salida sin costo que tenía para esta temporada. El club indica que ya caducó porque en los papeles era hasta el 10 de junio, pero desde el lado del deportista entienden que la vigencia era hasta el cierre de la temporada, algo que se movió por culpa de la pandemia por lo que generó un contexto no contemplado en aquella firma de renovación en el 2017.

“El contrato de Messi es vigente en las mismas condiciones, también en cuanto a la cláusula de rescisión. No hay ninguna cláusula que altere el valor de la cláusula de rescisión, que es de 700 millones”, insistieron desde la directiva en off the récord según detalló el diario Mundo Deportivo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Messi vive sus horas más cruciales: de la idea de no presentarse al entrenamiento, al enojo por una frase

De Boca y River, al Cadiz: la historia de todos los clubes que negociaron para fichar a Lionel Messi

Fuente: infobae.com