¡El pueblo hizo retroceder nuevamente al MAS! Gracias a la valentía de nuestro …

... Luis Fernando Camacho dice a la presidenta Jeanine Áñez que si no ordena levantar los bloqueos, él convocará a la población. ...

...El líder de Creemos, Luis Fernando Camacho hizo una advertencia a Áñez / INTERNET  Escucha esta noticia "Me veré obligado a convocar al... desidia y la complicidad de los gobernantes abandona su responsabilidad", con esas palabras el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho Vaca hizo una...

exitonoticias.com.bo | 2 hours ago

...Éxito Noticias, 9 de agosto 2020.- El exlíder cívico cruceño y candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, convocó a la... la Patria, no podemos permitir que nos roben la libertad y la vida.Posted by Luis Fernando Camacho on Sunday, August 9, 2020 "Evo Morales y el...

