En julio los focos de calor se triplicaron en Bolivia a comparación de junio; Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba son los más afectados

El reporte del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) es preocupante. La investigación menciona que durante julio, Bolivia registró 21.705 focos de calor acumulados, cifra que triplica a los 7.199 que se registraron en junio. Además, el incremento se dio especialmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba.

De acuerdo al cuadro comparativo los focos de calor registrados entre junio y julio se dieron de la siguiente manera: Santa Cruz (3.026 vs 12.119), Beni (2.291 vs 6.411), La Paz (715 vs 1.586) y Cochabamba (307 vs 707).

​Lo incendios de gran magnitud que se registraron en julio fueron en los parques nacionales Otuquis (Santa Cruz) y Tunari (Cochabamba), además del Área Natural de Manejo Integrado San Matías.

Según el reporte del CPTA, el incendió en Otuquis consumió 74 mil hectáreas de cuales 903.350 corresponden a la categoría de Parque. El reporte también mencionó que si bien al momento el fuego está controlado, entre el 1 y el 5 de agosto aún se tenían 181 focos de calor acumulados, algunos de ellos remanentes de los incendios.

Mira la cronología del incendio desde el 22 hasta el 31 de julio

El informe del CPTA menciona que en el Área Nacional de Manejo Integrado (ANMI) San Matías (Santa Cruz) registró866 focos de calor durante julio, los cuales consumieron 19 mil hectáreas de las 2.918.500 que comprenden el área. El incendio persistió entre el 21 y el 30 de julio, cuando se registraron 620 focos de calor acumulados.

Como dato de registro, el ANMI San Matías fue una de las áreas más afectadas durante los incendios del 2019, con la quema de 227.402 hectáreas de las que posee.

En el Parque Nacional Tunari, en julio, se registraron 123 focos de calor, de los cuales 85 se concentraron entre el 1 y el 3 de julio y entre el 21 y el 23 de julio. Según el reporte, el fuego arrasó con un aproximando de 900 hectáreas de las 309.091 que comprenden el Parque. De la misma forma, entre el 1 y el 5 de agosto, se tenían 57 focos de calor acumulados.

Focos de calor en territorios indígenas y áreas protegidas



El reporte del CPTA muestra que, en julio de este año, del total de focos de calor, 56 se concentraron en 32 territorios indígenas y 3.051 en 42 áreas protegidas de Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba.

Los territorios indígenas más afectados por los focos de calor son el Cavineño con 189 y el Chacobo – Pacahuara con 105 (Beni); el Isoso con 135 y el Pantanal con 123 (Santa Cruz); el Yuracaré (Cochabamba) con 17; y el Araona (La Paz) con 12 focos de calor.

Este informe subrayó que los focos de calor registrados en los territorios de los pueblos indígenas Cavineño, Chacobo-Pacahuara, Yuracaré y Araona, ya que están considerados en situación de alta vulnerabilidad y la presencia del fuego y los consiguientes problemas que acarrea (escasez de alimentos, contaminación de acuíferos, problemas de salud, etc.) agrava más su situación frente a la pandemia del Covid-19.

Este viernes, la secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Cinthia Asín, dio a conocer que hoy se emitió la alerta naranja por incendios forestales dado que las condiciones provocadas por las altas temperaturas y los fuertes vientos pueden propagar el fuego. La autoridad pidió que los municipios activen mecanismos y protocolos para que se activen los Comité de Emergencias Municipales.

Asín explicó que están trabajando con un Comité Interinstitucional para combatir los incendios. Ya han definido aprobar un protocolo que permitirá unir esfuerzos.