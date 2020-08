En la CNS 500 pruebas de Covid se pierden por errores y demora

La Caja Nacional de Salud (CNS) regional La Paz reportó que se perdieron 500 pruebas de Covid-19 a mediados de julio. El seguro social informó que el extravío se debe a errores de transcripción de datos por la explosión de casos.

“Tenemos al menos 500 pruebas perdidas, las cuales se registraron en la tercera semana de julio cuando hubo la explosión de casos en La Paz”, dijo a Página Siete el supervisor de Hospitales de la CNS regional La Paz Mauricio Duchén. Explicó que la pérdida de las pruebas se debe a que en ese tiempo “hubo una explosión de casos y en el registro de estos hubo errores en los datos”.

¿Cuáles fueron los errores? Por ejemplo -según Duchén- se anotaron datos como “en vez de María José se registró María J. o que se colocó el número de carnet de forma invertida”.

El supervisor de la CNS dijo que al parecer este número de pruebas perdidas es muy grande, pero en realidad “es poco en comparación de los más de 1,5 millones de asegurados que se tienen en el departamento de La Paz”. Aclaró que no quiere minimizar la cifra.

Duchén explicó que ahora se tiene “una búsqueda activa” de esas pruebas, comparando datos referenciales de los pacientes que reclaman por sus muestras.

Miriam contó a través de redes sociales que el 17 de julio le tomaron la prueba PCR en el policlínico Miraflores de la CNS. “Hasta hoy 25 de agosto no me dieron el resultado”, lamentó. Indicó que se vio obligada a peregrinar en busca de los resultados y al no contar con una respuesta no tuvo otra opción más que hacerse otro estudio en un centro privado. “He llamado a los cuatro teléfonos que habilitaron para el efecto. He ido al Hospital Obrero donde está el laboratorio, en vano. He hablado con la trabajadora social del policlínico y nada”, dijo.

Contó que como inició el tratamiento, necesitaba la baja médica. Por eso se hizo la prueba en el Hospital Arco Iris y pagó 280 bolivianos. En el examen dio positivo. Ella llevó sus resultados a la CNS y así obtuvo la baja médica. “Ya terminó mi baja. Ahora me presionan en el trabajo para que vuelva. Ya estoy bien, pero necesito la prueba negativa para volver. Me programaron para hoy la toma de la muestra PCR. Aquí estoy comenzando todo de nuevo. Tendré que ir al Arco Iris y pagar por la prueba para que me den mi alta. ¿Quién me va a reponer los 280 bolivianos?”, se preguntó.

No es la única. Decenas de asegurados se encontraban con problemas en ese policlínico. Ana también es otra de las aseguradas que reclama los resultados de la prueba que le tomaron el 17 de julio. “Cada vez voy, no me dicen nada. Estoy cansada”, dijo.

Otro de los casos es el de don José, a quien le tomaron la prueba el 3 de agosto en el policlínico 9 de Abril. “Yo vivo en Chasquipampa, debo ir cada vez a buscar mis resultados y lastimosamente no hay. Me dicen que probablemente se perdieron. Por eso fui al privado y salí positivo. ¿Qué tal si mi salud se hubiese complicado?, hoy no estaría contando todo esto”, lamentó.

Según Duchén, “esa también podría ser una prueba perdida, por lo que entra a la bolsa de los extraviados”. Destacó que desde hace dos semanas se agiliza la toma de muestras y la entrega de diagnósticos. “En los últimos días la entrega de resultados no demora más que tres días”, agregó.

El representante de la CNS indicó que se toman muestras en todos los policlínicos de La Paz, El Alto y Viacha y en los hospitales (ver cuadro). Aseguró que se abrieron sucursales para ampliar la cobertura. Por ejemplo, debido a la saturación del centro 9 de Abril que atendía a la población asegurada de Sopocachi y la zona Sur, se abrió un brazo operativo en el Centro de Rehabilitación de la calle 15 de Calacoto y en el Geriátrico, ubicado en la calle Corneta Mamani.

Explicó que se hizo la contratación de 1.300 profesionales “para solventar el impacto de la pandemia” y, pese a eso, sabe que eso no es suficiente, pero lamentablemente no hay especialistas. “Ahora todos están en busca de los profesionales”, dijo. Indicó que desde el 3 de agosto se ampliaron de dos a seis las líneas telefónicas para la entrega de resultados. La atención es en horario de oficina. Cada línea tiene dos operadores; además, se creó la página www.cnslp.gob.bo para indagar sobre los diagnósticos.

Policlínicos y hospitales de la CNS en La Paz