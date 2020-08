Por primera vez en varios días, el presidente y jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió de manera muy indirecta al caso que lo involucra y por el que el Ministerio de Justicia instauró proceso por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas en su contra, al considerar que tuvo presuntas relaciones con una menor de edad.

La mañana de este domingo, el exmandatario habló en radio Kawsachun Coca, en el que hizo referencia a una serie de aspectos para evaluar la situación política, económica y social del país. Y también al caso.

Recordó que tiene ocho procesos, aunque sin mencionarlo, dijo que el que ahora ocupa la atención del país es el noveno casos en su contra. “Qué procesos más habrá. No comparto el uso de compañeras en cuestiones políticas”, fue lo único que dijo.

Sin embargo, contó que para las elecciones de 2014 tuvo una experiencia similar, cuando —recordó—una “compañera” presentó una denuncia en su contra por presunto embarazo. “Algunos miembros del Ministerio Público me llaman y me dicen ¿cómo es esto? Yo dije: si tienen pruebas, procésenme. (En) esa demanda de la señora, no había nada. Es el proceso nueve (el de ahora)”, dijo.

Consideró que el proceso judicial en su contra anunciado el jueves por el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, tiene objetivos políticos y se suma a los 50 iniciados contra candidato del MAS, entre ellos el vicepresidente de la Seis Federaciones, Andrónico Rodríguez, postulante a senador por Cochabamba.

Además, señaló que otro centenar de dirigentes sociales fueron denunciados por las protestas de hace dos semanas, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad propiciaron bloqueos por 12 días contra la postergación de las elecciones para el 18 de octubre dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Morales, muy agripado, a juzgar por le entrevista audiovisual, dijo que esos procesos tienen la intención de dividir a los movimientos y a su partido. “La derecha golpista no puede dividirnos, compañeros y compañeras. Si entramos a la división, estamos entrando al juego de derecha; ellos nos quieren destrozados”, reflexionó.

Morales se encuentra en Argentina desde principios de año, asilado luego de su breve refugio en México tras su renuncia a la Presidencia, el 10 de noviembre del año pasado. En los últimos días es blanco de acusaciones debido a su presunta relación con una menor de edad.

