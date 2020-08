Existiría una red de trata de personas vinculada al MAS

Tanto madres de menores de edad que habrían tenido relaciones con Evo Morales, como las declaraciones de dos policías sentenciados por trata y tráfico de personas, dentro del caso Katanas, vincularon a una exministra y a un diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) con el caso, según denunció la abogada Paola Barriga a EL DIARIO.

“Nuevamente saltan los nombres de exautoridades del MAS, los mismos que saltaron en el caso Katanas. Llama la atención porque empieza a re-articularse todo, y podemos entender que evidentemente estas personas que reclutaban a estas jovencitas para Evo Morales, habrían generado el delito de trata. Los policías sentenciados por el caso Katanas señalaron que trabajan con una exministra y con un diputado del MAS. Esas mamás también señalan a las mismas autoridades”, dijo.

En julio pasado, los policías Jacinto F. G. y Freddy A. M. reconocieron y confesaron su participación en el delito de trata de seres humanos en grado de complicidad involucrados en el caso Katanas. Ambos fueron sentenciados a siete años de cárcel en el penal de Palmasola.

“Las declaraciones de estos oficiales confirmaron nuestras aseveraciones como parte acusadora respecto a que policías y miembros de instituciones públicas eran cómplices de este terrible delito que desgració la vida de muchas jóvenes nacionales y extranjeras. Ahora, sabemos que hay miles de jóvenes raptadas, desaparecidas y obligadas a vivir un infierno obligadas por gente inescrupulosa que las ven como mercancía”, escribió la jurista, en esa oportunidad, a través de su cuenta de Facebook.

La jurista recordó que los policías recibían a las jóvenes que llegaban al aeropuerto de La Paz desde otros departamentos y países confiadas en que iban a ganar alrededor de 3 mil dólares haciendo modelaje y promocionando productos.

“Todo era falso. Estos policías recibían sus pasaportes y las retenían. Las subían a una movilidad y las conducían hasta la casa de Marco C. y en ese lugar las torturaban y violaban”, manifestó la jurista en la oportunidad.

Asimismo, apuntó que desde que el MAS dejó el Gobierno, los casos de jóvenes desaparecidas redujeron, por lo que exhortó a las autoridades hacer investigaciones minuciosas para desarticular esta red que está causando daños a muchas familias.

30 AÑOS

Por otro lado, Barriga manifestó que entre el próximo martes o miércoles formalizará una denuncia penal contra Evo Morales, por el delito de violación que habría cometido contra una menor de 13 años, donde pedirá la máxima sanción de 30 años de presidio sin derecho a indulto.

“Vamos a pedir la máxima condena de 30 años sin derecho a indulto. Si bien la condena por ese delito es de 25 años, existen agravantes como el hecho de que esas madres eran obligadas a llevar a sus hijas, entre los 12 y 15 años, como si fueran un objeto, esas circunstancias generan un delito mayor porque no sabemos a qué tipo de vejámenes eran sometidas estas niña, por eso se debe calificar todo”, apuntó.

Según la jurista, su representada habría sido obligada a entregar a su hija de 13 años en una reunión.

“Ella comenta que las mamás tenían que llevar a las hijas entre los 12 y 15 años a las reuniones, estaban obligadas a llevarlas para que sea él (Evo Morales) quien las escoja como en un harem”, señaló.

CASO NOEMÍ

Respecto a las últimas denuncias contra Evo Morales, por presuntas relaciones con tres menores de edad, la diputada del MAS, Sonia Brito, manifestó que se trata de una guerra sucia frente a las justas electorales de octubre próximo, por lo que no se puede juzgar a los líderes de su tienda política.

“No estamos en un momento en el que nos interese juzgar a nuestro líderes, más aun cuando vienen de una fuente tan descalificada como de este periodista (Alejandro Estranbasaguas)”, dijo Brito en entrevista con radio Panamericana.

En entrevista con radio Kausachun Coca, Morales dijo ayer que no está de acuerdo con el uso de “compañeras” en temas políticos, haciendo referencia al polémico caso de una supuesta relación con Noemí M. de 19 años de edad, la cual tampoco negó.

“Solo quiero decir que para las elecciones de 2014, algunos deben recordar, llegó un proceso de una compañera que había embarazado dice. Algunos miembros del Ministerio Público me llaman y me dicen cómo es esto, yo (respondí) si tiene pruebas procésenme, si es demanda, demanda de la señora. Es que no había nada”, dijo Morales, sin embargo en esa gestión él mismo aceptó que tuvo una relación con Gabriela Zapata y que también habría procreado un hijo.

En un artículo de opinión publicada ayer, el periodista Carlos Valverde describió a Morales como un “sátiro, un hombre deshonesto, obsceno, lujurioso, lascivo obsesionado por niñas/jóvenes, apenas púberes a las que, desde hace años, antes de ser Presidente, cuando apenas era un dirigente cocalero, seduce con su poder de liderazgo; y digo liderazgo porque jamás se me ocurriría negar que el hombre es un líder que se distinguió siempre en ese campo, desde que, expulsado de Orinoca en busca de mejor futuro, su padre lo llevó con él al Chapare cochabambino”.