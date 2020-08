Explosión en Beirut: destrucción generalizada y una cifra «innumerable» de muertos y heridos

Dos deflagraciones enormes, en el puerto, provocaron un desastre en toda la ciudad. Habría al menos 25 muertos y 2.500 heridos.

Una explosión masiva (posiblemente dos o más detonaciones enormes) sacudió la capital de Líbano, Beirut, este martes, dejando un tendal de destrucción y muerte. El gobierno investiga si se trató de un atentado o un accidente, mientras trata de establecer un balance de víctimas en medio del caos.

El ministro de Salud, Hassan Hamad, informó por la noche que había al menos 25 muertos y más de 2.500 heridos. Pero las cifras son provisorias y el balance podría ser mucho más alto.

La explosión ocurrió en la zona del puerto, donde la devastación era épica. Hierros retorcidos, humo… todo quedó reducido a nada en segundos.

El estallido, ocurrido en plena tarde, sacudió varias partes de la capital y un humo espeso se elevó desde el centro de Beirut. Los residentes informaron que se abrieron ventanas, se rompieron vidrios y se cayeron techos a varios kilómetros de distancia.

Un fotógrafo de Associated Press cerca del puerto de Beirut fue testigo de personas heridas en el suelo y una destrucción generalizada en el centro de la ciudad.

También se vio a heridos cubiertos en sangre trasladarse a pie hasta los hospitales.

La cadena local LBCI informó que había más de 500 heridos en el hospital Hotel Dieu, situado en el centro de Beirut. Y agregó que el hospital «no puede recibir más personas heridas».

Según testigos, frente al centro médico de Clémenceau, decenas de heridos, incluyendo niños, a veces cubiertos de sangre, esperan para ser curados».

En la parte oriental de la ciudad, casi todas las vidrieras de los barrios de Hamra, Badaro y Hazmieh, quedaron destruidas, así como las ventanillas de los autos abandonados en las calles con los air-bags inflados.

¿Accidente o atentado?

Las causas de la tremenda explosión seguían siendo un misterio ya entrada la noche en el Líbano.

Según la agencia estatal, un incendio comenzó cerca de los silos de trigo del puerto, en un almacén de explosivos, lo cual provocó una fuerte deflagración que pudo sentirse en toda la ciudad y sus suburbios. Esta primera explosión siguió a una segunda aún más fuerte.

El director de la Seguridad General libanesa, Ibrahim Abbas, afirmó a los medios en una visita al puerto de Beirut que «parece que la explosión ocurrió en un almacén con material altamente explosivo confiscado desde hace años», sin dar más detalles.

El gobernador de Beirut, Maruán Abud, informó que las autoridades perdieron el contacto con varios bomberos que se habían desplazado al lugar tras la primera explosión, según la cadena libanesa LBC.

Según el canal de televisión libanés Al Mayadín, afiliado al grupo shiíta Hezbollah, el almacén que explotó contenía combustible. También se dijo que explotó un depósito con fuegos artificiales.

El primer ministro libanés, Hasan Diab, declaró un día de luto nacional este miércoles.

Y el presidente, Michel Aoun, ordenó a las Fuerzas Armadas que patrullen en las zonas más afectadas por la gran explosión.

Israel, enfrentado históricamente al Líbano, se distanció de las explosiones en Beirut. Su gobierno afirmó que «no está involucrado» en el desastre ocurrido este martes en la capital libanesa, según fuentes citadas por la televisión pública Kan.

Israel no suele confirmar oficialmente los ataques que lanza a otros países y, de la misma manera, hoy buscó aclarar que no tuvo ninguna relación con las explosiones que sacudieron la capital de Líbano y destruyeron la zona portuaria a través de fuentes no identificadas en la televisión pública.

La aclaración se conoció poco después de la explosión y siguió a varios días de tensión militar en la frontera que comparten los dos países, según informó la agencia de noticias ANSA.

En el pasado, Israel ha bombardeado en varias ocasiones objetivos del partido y movimiento armado Hezbollah -hoy miembro de la coalición de Gobierno- en el territorio de Líbano.

El jucio por la muerte de Hariri

La explosión sucede cuando faltan pocos días de veredicto del asesinato de Rafic Hariri en 2005.

Un tribunal de la ONU emitirá su veredicto en el juicio de cuatro sospechosos del asesinato en coche bomba de Hariri.

Los cuatro son miembros del grupo de Hezbollah respaldado por Irán, que ha negado sistemáticamente cualquier papel en la muerte de Hariri. Están siendo juzgados en ausencia y el veredicto se debe presentar el viernes.

Las autoridades libanesas no se han pronunciado por el momento sobre lo sucedido y se desconoce si se ha tratado de un accidente o de un atentado.

El Ministerio de Salud ordenó a los hospitales «recibir a los heridos a cuenta del Ministerio», en un breve comunicado difundido en su cuenta oficial de Facebook, y la Cruz Roja libanesa está llamando a sus colaboradores a que se movilicen con urgencia. (Con información de agencias)