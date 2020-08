Exviceministro Schlink dice que no hay condiciones económicas para el pago de un nuevo bono

EXVICEMINISTRO DICE QUE NO HAY CONDICIONES PARA EL PAGO DE UN NUEVO BONO, NI EL BONO SALUD NI EL BONO CONTRA EL HAMBRE…. Posted by Frecuencia Urbana on Wednesday, August 26, 2020





Fuente: Frecuencia Urbana

El exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, considera que no es viable el pago de un nuevo bono, ya sea el Bono Salud o el Bono contra el Hambre, toda vez que los créditos internacionales que se pretenden utilizar para esto, ya tienen otro fin comprometido ante los organismos internacionales desde marzo de este año. Consideró que la «pugna política» no debería afectar a los compromisos económicos asumidos a nivel internacional.

«Es evidente que la población requiere de recursos económicos, de un ingreso para su familia, pero el problema radica cuando los políticos comienzan a tratar de dar subsidio para conseguir adeptos, aquí vemos una pugna entre el Gobierno actual y el Movimiento Al Socialismo (MAS) para ver quién da un mejor bono, sin hacer un análisis sostenible de la economía y de las cuentas del TGN», declaró en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

«Yo pienso que, en este momento, ninguno de los dos bonos es viable para que el Tesoro pueda asignar recursos. Se habla de la aprobación de créditos (internacionales) para poder pagar estos bonos, sin embargo, esos créditos se gestionaron desde marzo con el exministro José Luis Parada y con todos los organismos internacionales, son más de $us 1.600 millones que se gestionaron, y cuando uno gestiona un crédito de este tipo lo primero que uno hace es decir para qué lo va a utilizar, ya esos (créditos) tienen nombre y apellido, no sé de dónde sacan los políticos para decir que son para nuevos bonos que se les quiere asignar. Yo creo que el Tesoro no está en condiciones para poder pagar un nuevo bono, el Gobierno tiene que cumplir con los compromisos asumidos en marzo», enfatizó el también economista.

Con relación al diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre, ley promulgada ayer por la presidenta Jeanine Áñez, Schlink dijo que es una buena medida desde el punto de vista de que una buena parte de la población no tiene ingresos, por lo que no puede pagar todavía sus créditos; sin embargo, consideró que un diferimiento muy largo puede convertirse en una «bomba de tiempo».

«En el sistema financiero por cada mes de diferimiento de pago se tiene una pérdida de unos 500 millones de dólares, significa que ese monto de plata deja de circular. No estamos hablando de la ganancia de un banco, sino de la pérdida de velocidad de circulación del dinero, en ese sentido es muy contraproducente realizar este tipo de diferimientos tan largos porque el sistema financiero, al margen de ser tan sólido, hay pequeñas entidades como cooperativas, los fondos específicos y otros, que seguramente se van a ver muy afectados y van a tener que recurrir a un salvataje ya sea del Gobierno o de bancos comerciales mucho más grandes. No creo que sea tan beneficioso diferir los créditos para todos los ciudadanos», enfatizó.

El exviceministro sugirió que los sectores como los funcionarios públicos, de las gobernaciones, de las alcaldía y de las universidades, entre otros, que han estado recibiendo un sueldo, no deberían estar dentro de los que se beneficien con esta ley.

«Si vamos a dejar de inyectar recursos habrá una afectación al sistema financiero, por eso hay que controlar esto de manera mensual, de lo contrario, podría ser una bomba de tiempo que puede explotar cualquier momento», puntualizó.