Fidencio Oviedo asegura que el Bolívar copero debe marcar diferencia en la altura

Campeones

miércoles, 5 de agosto de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El paraguayo Fidencio Oviedo manifestó que Bolívar debe marcar diferencia en la altura de La Paz al retorno de la Copa Libertadores de América, que está programada para el 16 de septiembre, fecha en la que la Academia se medirá con Palmeiras (20:30), en el estadio Hernando Siles.

Al margen del equipo brasileño, los celestes recibirán en La Paz a Guaraní de Paraguay y como ya sumó las tres unidades frente a Tigre, apunta a totalizar nueve en la sede de gobierno y rescatar alguno más para clasificar a la siguiente ronda del certamen.

«La diferencia es que los que vivimos en la altura nos recuperamos más rápido que los del llano, eso se nota en los partidos”, resaltó Oviedo al periódico La Nación de Paraguay.

El medio paraguayo insistió al jugador al mencionarle que para cualquiera que llega del llano a la altura de La Paz (3.650 metros sobre el nivel del mar), le produce una especie de ahogo o mareo. Sin embargo, Oviedo fue contundente al responder que, «a mí no me afectó para nada».

“A mi familia sí le afectó un poco, una semana más o menos estuvieron un tanto agitados, pero pronto lo superaron y estamos muy bien. Ciertamente en los partidos se siente un poco los efectos de la altura, pero ya estoy acostumbrado. Me ayudó bastante el hecho de haber llegado antes del inicio de la pretemporada, luego participé de toda la etapa de preparación. Jugué todos los partidos del torneo local, más los dos por Copa Libertadores», destacó.

Oviedo no pudo dejar al margen el tema sanitario que vive nuestro país y La Paz, en particular. “Lastimosamente aquí en La Paz existen muchos contagiados, los hospitales están colapsados, es una situación bastante complicada. Nosotros prácticamente vivimos encerrados, salimos solo lo necesario para ir a los supermercados o en busca de medicamentos si hace falta”, apuntó.

Añadió que debido a la pandemia no pensó regresar a Paraguay, dijo «en principio pensábamos volver pero decidimos no hacerlo. Primero porque era un riesgo viajar, llegar hacer una cuarentena y luego retornar, no tenía mucho sentido. Por suerte estamos en un departamento muy confortable con terraza y con parques para los niños, nos cuidamos mucho y a parte el club siempre está pendiente de nosotros”, explicó.