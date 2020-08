Futbolistas bolivianos no quieren saber de Rodríguez

Campeones

martes, 4 de agosto de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“No reconocemos ni reconoceremos a Marco Rodríguez como presidente de la FBF”, esa es la contundente determinación de los futbolistas del país que ayer se reunieron virtualmente. En el encuentro también se ratificó la renuncia a la Selección y que a pesar de que se abren al diálogo, no aceptarán imposiciones de recortes salariales.

“Exigimos el respeto a las normas, al Estatuto de la FBF y a nuestra dignidad como futbolistas; por lo tanto, no reconocemos ni reconoceremos a Marco Rodríguez como Presidente de la FBF”, dice uno de los puntos sobresalientes de la reunión en la que participaron los capitanes de los clubes de la División Profesional, los demás futbolistas que participaron en su condición de delegados y los representantes de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

Según David Paniagua, representante de los jugadores, “no reconocemos a este señor, por muchas razones. Es declarado enemigo de los futbolistas. No tiene ninguna experiencia. Ya estamos tan mal que nos quieren poner a un presidente que nunca manejó un club”.

Los futbolistas mostraron su predisposición “al diálogo y buscar soluciones de mutuo acuerdo, pero no aceptaremos imposiciones de recortes salariales”. Se informó que “continuarán las gestiones con la Cámara de Diputados, Ministerio de Trabajo, Educación y Previsión Social, así como con el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas a través del Viceministerio de Deportes, para que las denuncias planteadas sean atendidas por la FBF y se hagan respetar los derechos de los futbolistas”.

Finalmente, los futbolistas resaltaron que “mientras la FBF no atienda nuestros reclamos mantenemos la decisión de la Resolución Fabol No. 002/2020, los futbolistas no asistiremos a ninguna convocatoria a la Selección nacional”.